歌手・宇多田ヒカルの報告にフォロワーが驚きに包まれた。

スタッフによるインスタグラムが１日に更新され、「宇多田ヒカル、 甲本ヒロトとの新バージョン楽曲『パッパパラダイス ｆｅａｔ． 甲本ヒロト』リリース決定」と報告。「パッパパラダイス」は１９９０年の放送開始以来、幅広い世代に愛されている国民的アニメ、フジテレビ系「ちびまる子ちゃん」（日曜・午後６時）の新エンディング主題歌として３月２９日から流れており、ネット上で「全てが凄い」「グッときて泣きそうになる」と話題の楽曲だ。

今回のコラボレーションは甲本から宇多田サイドへのオファーで実現したそうで、２４日発売の７インチアナログレコード盤に収録されるほか、配信でもリリースされることが明かされた。

２人でバイクに乗る意外なビジュアルも公開。ネットは「うあーーー！！すごいーー！！ヒロトぉー！！！」「はいぃぃぃぃぃぃ！？！？！？」「どういう繋がりなんだろうか？こりゃまたびっくり」「この絵面最高！」「天才と天才の共演」「すごい、すごすぎる！！！！鳥肌やばいです」「ヤベーーー！激アツやん！！！」「まじ！！すごっ」「わぁぁぁぁ この２ショット見れる日が来るとは」「えっ！これマジか？」「ヒロトのバイク後ろ！！！」「お写真のインパクトが凄い！」「二人乗りとかやばい」「日本国宝達のコラボですね」と衝撃を受けていた。