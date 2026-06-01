スパーズのミッチ・ジョンソンHCが過去50年間でわずか3人目の快記録

サンアントニオ・スパーズは、オクラホマシティ・サンダーとの「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・ファイナルで2勝3敗に追い込まれる中、第6戦をホームで118－91、第7戦ではアウェーながら111－103で勝ち切り、4勝3敗で制した。

通算5回のNBA優勝を誇るスパーズにとって、ファイナル進出は2014年以来初。これまではいずれもグレッグ・ポポビッチHC（ヘッドコーチ）の下で頂上決戦に立ってきたが、今回は初めてミッチ・ジョンソンHCが指揮を執って王座獲得を目指す。

昨シーズン序盤からスパーズで指揮を執るジョンソンHC（39歳）は、就任2年目、初のフルシーズンでウェストを制してみせた。『ESPN Insights』によると、40歳未満の指揮官がカンファレンス・ファイナル第7戦あるいはNBAファイナル第7戦で勝利したのは、過去50年で3人目とのこと。

スパーズのジョンソンHCのほか、1982年にフィラデルフィア・セブンティシクサーズで指揮を執ったビリー・カニングハムHC、2016年にクリーブランド・キャバリアーズで指揮官になったタロン・ルーHC（現ロサンゼルス・クリッパーズHC）が、40歳未満ながらシリーズ最終戦を制してきた。

そのスパーズは、6月4日（現地時間3日）にホームのフロストバンク・センターで幕を開ける「NBAファイナル2026」で、イースタン・カンファレンスを勝ち上がったニューヨーク・ニックスと激突する。

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