PayPayは、「PayPayポイント」がお得に貯まる「PayPayポイントアップ店」に、グーグルの「Google Play」が6月9日に追加されると発表した。あわせて、5月21日にDMM.comの「toreta+」が追加されたことも紹介した。

「PayPayポイントアップ店」においてPayPayで支払うと、通常の付与率よりもお得にポイントが貯まる。

Google Play

6月9日、Google Playが「PayPayポイントアップ店」に追加される。9日・19日・29日にPayPayで支払うと、通常のポイント付与率に加え、0.5％のポイントが付与される。通常のポイント付与率はユーザーの利用状況により異なる。

DMM.com「toreta+」

「toreta+」は、「DMM競輪」で投票を行う際に使用する専用の電子マネー。5月21日以降はPayPayアカウントと連携すると、PayPayや口座引き落とし、銀行振込によるチャージでPayPayポイントが1％付与されるようになった。

PayPayでチャージする場合は、通常の最大1.5％のポイント付与に加えて、特典分のPayPayポイント1％が付与され、合計最大2.5％還元となる。なお、最大1.5％のポイント付与率はユーザーの「PayPayステップ」利用状況により異なる。ポイントの付与開始日は6月1日。

なお、これらの「PayPayポイントアップ店」の特典で獲得できるPayPayポイントには有効期限がない。