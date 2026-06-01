昨オフの右足首手術からメジャー復帰を目指すドジャースのトミー・エドマン内野手が、５月３１日（日本時間１日）傘下３Ａで実戦復帰後初本塁打を放った。

六回に相手右腕の真ん中低めのスライダーをすくい上げ、右翼スタンドへ運んだ。

２年連続のワールドシリーズ制覇に貢献したエドマンは今季、リハビリのため負傷者リスト（ＩＬ）入りして開幕を迎えた。５月２６日に実戦復帰し、この試合まで３試合で９打数４安打、打率・４４４。４試合連続安打が本塁打となり、いよいよメジャー昇格が見えてきた。

今季のドジャースは故障者が続出している。野手ではキケ・ヘルナンデス内野手が左腹斜筋、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左太もも痛めてＩＬ入りしている。

投手陣でも今季加入したエドウィン・ディアス投手が４月末に右肘クリーニング手術を受け、後半戦復帰見込みと発表されている。またブレーク・スネル投手も左肘関節内遊離体の影響で１９日に左肘の手術を受けている。

内外野を守れるエドマンが戻れば、ドジャースにとって大きな戦力となる。