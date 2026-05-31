ACL断裂で今季全休したカイリー・アービング「ほぼ100パーセントに近い状態にある」

現地時間5月29日。ダラス・マーベリックスのカイリー・アービングが『Twitch』配信し、ニューヨーク・ニックスがNBA最高の大舞台へ戻ってプレーするのが「楽しみ」と語った。

ニックスは6月4日（現地時間3日、日付は以下同）に幕を開ける「NBAファイナル2026」で、サンアントニオ・スパーズと対決する。「ニックスがファイナルへ進出するなんて最高さ…。ニューヨークのニックスファンはきっとものすごく興奮するだろうね」とも話していた。

カイリーは、2025年3月に左ヒザの前十字靭帯（ACL）を断裂。今シーズン後半のどこかで復帰すると予想されていたが、今年2月19日に今シーズン残り試合を全休することが発表された。

34歳のカイリーは、昨シーズンに50試合へ出場し、平均24.7得点4.8リバウンド4.6アシスト1.3スティールを残した実力者。来シーズンにコートへ復帰し、新人王に輝いたクーパー・フラッグとタッグを組むことで注目を集めることになるかもしれない。

そんなカイリーは、自身の現状について「ACLからの回復については、ほぼ100パーセントに近い状態にある」と口にし、こう話していた。

「あれからだいぶ時間が経過した…。回復するための時間があり、コート上でもコート外でも、ウェイトトレーニングで自分の体を試すことができ、自分を限界まで追い込むことができたことに感謝している」

来シーズンの開幕までまだ約5カ月あるものの、健康体を取り戻したカイリーがコート上で躍動する姿を楽しみに待ちたいところだ。