·²ÇÏ¤¬¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Æ¥£ー¥Þ¥ó¤Èº´Æ£À¿¿Í¤ÎÂàÃÄÈ¯É½¡Ö¤³¤ÎÎ¹¤ò°ì½ï¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5·î31Æü¡¢·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤Ï¡¢¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Æ¥£ー¥Þ¥ó¤Èº´Æ£À¿¿Í¤¬2025－26¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â¤Ë18ÆüÉÕ¤Ç¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026－27¥·ー¥º¥ó¤ÏÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Îò¤ò»ý¤Ä32ºÐ¤Î¥Æ¥£ー¥Þ¥ó¤Ï¡¢206¥»¥ó¥Á110¥¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£2024－25¥·ー¥º¥ó¤«¤é·²ÇÏ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·ー¥º¥ó¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥êー¥°Àï60»î¹çÃæ36»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â1»î¹çÊ¿¶Ñ11.4ÆÀÅÀ¡¢6.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢2.7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢·²ÇÏ¤Î2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã¸©½Ð¿È¤Ç28ºÐ¤Îº´Æ£¤Ï¡¢190¥»¥ó¥Á82¥¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£2020－21¥·ー¥º¥ó¤Ë¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¤«¤é¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢B¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¼Éô¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢ºò²Æ¤ËB3¤ÎÎ©Àî¥À¥¤¥¹¤«¤é·²ÇÏ¤Ø°ÜÀÒ¡£B1½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥êー¥°Àï24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹ç·×6ÆÀÅÀ¡¢1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¡¢3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂàÃÄÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Î¾Áª¼ê¤¬´ó¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¡¢£Áª¼ê¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢§¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Æ¥£ー¥Þ¥ó
¡Ö·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢½éÆü¤«¤é²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Áー¥à¤È°ì½ï¤Ë¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢Àï¤¤Â³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤è¤ê¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥³ー¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢Æü¡¹¤³¤Î¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¥áー¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤ÎÎ¹¤ò°ì½ï¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£JT¡×
¢§º´Æ£À¿¿Í
¡Öº£¥·ー¥º¥ó±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¡¢»î¹çÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¡¢Á´Éô¤¬ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£²ø²æ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¶ì¤·¤ß¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë²¿ÅÙ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆÀÅÀ¡¢¥¢¥ê¥¦ー¥×¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Î´¿À¼¡£¥ª¥×¥¢¥ê¤Î¤¢¤ÎÇ®¶¸¡£º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£
¥Áー¥à¥áー¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âº´Æ£À¿¿Í¤é¤·¤¯¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¡Öº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×º´Æ£À¿¿Í¤¬·è¤á¤¿²ñ¿´¤Î¥¢¥ê¥¦ー¥×¥À¥ó¥¯