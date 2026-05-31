スパーズのジュリアン・シャンペニーがカンファレンス決勝第7戦で歴代3人目の好記録

サンアントニオ・スパーズは、5月31日（現地時間30日、日付は以下同）にオクラホマシティ・サンダーを111－103で下した。この勝利によって、スパーズは「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルを4勝3敗で制した。

敵地ペイコム・センターで臨んだ大一番。スパーズは試合の大部分でリードを保持し、ファストブレイクの得点で19－7、14本のターンオーバーを誘発して19得点へ繋げた。

ペイントエリアの得点がどちらも34得点以下に終わったゲームで、スパーズが優位に立てた要因の1つは3ポイントシュート。この日のスパーズは40投中17本を決め切り、成功率42.5パーセントをマーク。

なかでもジュリアン・シャンペニーは10本のうち6本も決め切り、ビクター・ウェンバンヤマ（22得点7リバウンド）に次ぐチーム2位の20得点に6リバウンドと大当たり。3ポイント6本成功は自己最多で、プレーオフのシリーズ第7戦で沈めた本数としてはフランチャイズ史上最多に。

しかも、カンファレンス・ファイナル第7戦で3ポイントを5本以上も成功させたのは、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）、クレイ・トンプソン（ダラス・マーベリックス）、そしてシャンペニーのみだと『StatMuse』が報じている。

6月4日に幕を開けるニューヨーク・ニックスとの「NBAファイナル2026」でも、先発起用が期待されているシャンペニーが3ポイントで効果的に加点してくれるか注目したい。

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