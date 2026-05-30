無償公開、Windows認証失敗を即可視！ デージーネット「Graylog Content Packs windows_authentication」

記事ポイント Windows認証ログを可視化・異常検知できるGraylog用Content Packs「windows_authentication」が無償公開されますユーザー別・接続元IP別・時間帯別の認証失敗状況をダッシュボード上で一元管理できます3条件に該当した際に管理者へメールアラートを自動送信する仕組みが組み込まれています Windows認証ログを可視化・異常検知できるGraylog用Content Packs「windows_authentication」が無償公開されますユーザー別・接続元IP別・時間帯別の認証失敗状況をダッシュボード上で一元管理できます3条件に該当した際に管理者へメールアラートを自動送信する仕組みが組み込まれています

企業や自治体を狙ったランサムウェア攻撃が増加するなか、Windowsの認証ログ監視の重要性が高まっています。

デージーネットは、OSSログ管理ソフトウェア「Graylog」向けのContent Packs「windows_authentication」を2026年5月27日に無償公開しました。

ダッシュボード構成・ログ受信設定・アラート通知をまとめたJSONファイルとして配布されており、Graylog環境へのアップロードだけで監視環境を短期間で構築できます。

デージーネット「Graylog Content Packs windows_authentication」

公開日：2026年5月27日提供：株式会社デージーネット費用：無償対応ソフトウェア：Graylog利用マニュアル：デージーネット公式サイト（designet.co.jp）に掲載

「windows_authentication」は、Windowsの認証失敗系イベントを対象としたGraylog用のContent Packsです。

対象イベントはログオン失敗（イベントID 4625）、Kerberos事前認証の失敗（4771）、NTLM認証の資格情報チェック結果（4776）の3種類で、Active Directory環境での認証失敗も監視範囲に含まれます。

公開の背景には、IDやパスワードを悪用した認証突破を起点とするサイバー攻撃の増加があります。

認証関連のイベントログは日々大量に出力されるため、個別にログ検索して確認する運用では担当者の負担が大きく、異常の見落としにつながりやすい状況です。

「windows_authentication」はゼロトラストの考え方に基づく継続的な監視体制を、OSSのみを活用して低コストで実現する手段として位置づけられています。

Graylogとは

GraylogはGUIからログサーバの管理・参照・検査・可視化を行える統合ログ管理ソフトウェアです。

OSSとして提供されているためライセンス費用がかからず、プラグインや拡張機能を活用して自社の要件に合わせた監視環境を柔軟に構築できます。

Content Packs機能では、ダッシュボード・ログ受信設定・検知ルールなどの構成をJSONファイルにまとめて別のGraylog環境へインポートでき、設定の再利用や配布が可能です。

ダッシュボードで把握できる情報

「windows_authentication」を導入したGraylogのダッシュボードには、直近の認証失敗イベント一覧をはじめ、ユーザー別の発生件数・接続元IPアドレス別の件数・発生ホスト別の件数・時間帯ごとの推移グラフ・イベントIDごとの発生割合が一画面に集約されます。

どのユーザーで失敗が集中しているか、どの接続元IPからアクセス試行が多いか、いつ集中して発生しているかを画面上で直感的に把握できる構成です。

異常検知とアラート通知

「windows_authentication」には、指定した条件に合致した場合に管理者へメールでアラートを送信する仕組みが組み込まれています。

アラートが発動するのは、指定時間内に複数回イベントが発生した場合・同一の接続元IPアドレスから短時間に複数回イベントが発生した場合・管理者ユーザーでイベントが発生した場合の3条件です。

大量のログを個別に確認しなくても、不正アクセスの兆候を即座に把握できる運用体制を実現します。

導入メリット

ログの受信設定・ダッシュボード作成・アラート通知設定をまとめて導入できるため、監視環境の初期構築工数を大幅に削減できます。

通常はこれらを個別に構築する必要があるところ、「windows_authentication」のインポートだけで運用開始までの期間を短縮できます。

GraylogおよびContent PacksはともにOSSであるため、ライセンスコストを抑えながら実践的なセキュリティ監視環境を構築できます。

同一IPアドレスからの認証失敗の繰り返しや管理者アカウントへの不審なアクセス試行を早期に把握することで、ランサムウェア感染やアカウント侵害につながる攻撃への迅速な対応を支援します。

導入後のサポートとして、デージーネットはOpenSmartAssistanceと呼ばれるサービスを提供しており、Q&A・セキュリティ情報提供・点検・障害調査・ソフトウェアのアップデートといった継続的なサポートメニューが用意されています。

「windows_authentication」は無償で公開されており、利用マニュアルはデージーネットの公式サイトに掲載されています。

Windows認証ログの監視環境をOSSのみで構築したい企業・自治体にとって、ライセンスコストをかけずにセキュリティ対策を強化できる実践的な選択肢です。

デージーネット「Graylog Content Packs windows_authentication」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「windows_authentication」が対象とするWindowsイベントIDは何ですか？

A. イベントID 4625（Windowsへのログオン失敗）、4771（Kerberos事前認証の失敗）、4776（NTLM認証の資格情報チェック結果）の3種類が対象です。

4771はActive Directory環境での認証失敗に対応するイベントIDです。

Q. GraylogやContent Packsの利用にライセンス費用はかかりますか？

A. GraylogはOSSとして提供されているためライセンス費用はかかりません。

デージーネットが公開する「windows_authentication」のJSONファイルも無償で提供されており、利用マニュアルは公式サイトに掲載されています。

Q. 「windows_authentication」を導入する前に、Graylogの環境は自前で用意する必要がありますか？

A. 「windows_authentication」はGraylogのContent Packsとして提供されるため、先にGraylog環境を用意したうえでJSONファイルをアップロードして利用します。

デージーネットではGraylogを活用したログ管理・監視基盤の構築サービスも提供しており、環境構築から監視設定の導入まで一括して依頼できます。

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