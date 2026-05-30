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交通系YouTubeチャンネル「チャンネル長方形」が、「【新造船】瀬戸内海汽船 『アイヴィント』運行開始 謎のシステム リニアジェットで爆速走破」を公開した。動画では、瀬戸内海汽船の新たな双胴船「リニアジェット アイヴィント(AIVINT)」の就航初日に乗船し、その快適な乗り心地や独自の推進システムについて詳しくレビューしている。



同チャンネルの出演者は、松山観光港から広島港へ向かうアイヴィントに乗船。まず、船名の由来について、広島・呉の旧国名「安芸（Aki）」と松山の旧国名「伊予（Iyo）」、ドイツ語で風を意味する「Vint」を組み合わせた造語であると解説した。



船内に入ると、白と青を基調とした爽やかなデザインの座席に座り、「シートピッチがめちゃくちゃ広い」と足元のゆとりを高く評価。また、従来のウォータージェット推進船「スーパージェット」と走行音を比較し、プロペラ推進のアイヴィントは「格段に静か」であると実証した。



航行中、1日に約700隻の船舶が行き交う難所「音戸の瀬戸」や、呉港周辺に停泊する海上自衛隊の艦船などの景色も紹介。広島到着後には「お好み村」の店舗「厳島」に足を運び、「肉ダブル、玉子ダブル」のスペシャルお好み焼きを堪能し、「めちゃくちゃうまい」と太鼓判を押している。



最新の船舶による静かで快適な移動に加え、道中の美しい景色やご当地グルメまで、瀬戸内海を横断する旅の魅力が詰まった本動画。快適さと経済性・速さを兼ね備えたアイヴィントは、四国と本州を結ぶ新たな移動手段として、旅行者の有力な選択肢となりそうだ。