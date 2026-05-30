炊飯器やワンパンで本格派！「チリパウダー」で味がキマるラク旨レシピ

タコスを作るのに使ったチリパウダー。一般的な七味唐辛子などと比べると独特な香りで、使い方に迷っている方もいるのでは？実はチリパウダーは唐辛子をベースにクミンやオレガノなどを合わせたミックススパイス。肉料理から煮込みまで幅広く使えるんです！



今回は自宅で気軽に作れるチリパウダー活用レシピを3品ご紹介します。

▼炊飯器に材料を入れるだけ！「ジャンバラヤ」

スパイスの効いたご飯料理「ジャンバラヤ」が、炊飯器を使えば自宅で手軽に楽しめます。材料を入れてスイッチを押すだけなので、思い立ったらすぐに作れるのがうれしいところ。チリパウダーのピリッとした辛みとスモーキーな香りが、ご飯全体にしっかりなじんでくれます。

▼焼くだけで本格的！「チキンケバブ風」

鶏肉にスパイスを合わせて焼くだけで、レストランで食べるような本格的な味わいに仕上がります。チリパウダーがお肉の旨みを引き出してくれるので、シンプルな材料でもごちそう感のある一品に。ご飯のおかずにも、お酒のおつまみにもなる万能レシピです。

▼栄養たっぷり！「チリコンカン」

豆と挽き肉をじっくり煮込む「チリコンカン」は、チリパウダーが最もよく合う料理のひとつ。スパイスの奥深いコクがトマトとよくなじんで、食べ応えのある一皿になります。パンに添えたり、ご飯にかけたりと食べ方のアレンジも楽しめます。





チリパウダーを振りかけることで、いつもの料理が本格的な味わいに。ご自宅に眠っているチリパウダーがあれば、ぜひ今夜の一品に試してみてくださいね。