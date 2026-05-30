『名探偵プリキュア！』コナンと異例コラボ放送回の第18話あらすじ＆場面カット公開
人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第18話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。アニメ『名探偵コナン』とコラボレーションした異例の放送回となり、場面カットでは、プリキュア風の作画で腕時計型麻酔銃を撃つコナン君の姿を見ることができる。
【画像】あれれ〜？プリキュアの前で推理するコナン君 公開された場面カット
31日放送の第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」は、宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリー。
宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会の展示を任されたジェット先輩といっしょに、準備を手伝うあんなとみくる。目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、突然館内でさわぎが起き、「12時のわすれもの」が消えてしまう事件が発生する。
展覧会の準備を中断してキュアット探偵事務所に戻るジェット先輩から、事件の解決を託されるあんなとみくる。怪盗団ファントムの仕業だと考えたふたりは、ガラスの靴をどうやって持ち出したのか調査するものの、全く手がかりが見つからず…。
手がかりを求め美術館の外を調べるが、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれる。
今回の『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送は、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現。『プリキュア』シリーズ初の『コナン』コラボとなり、31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、6月6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する。
【画像】あれれ〜？プリキュアの前で推理するコナン君 公開された場面カット
31日放送の第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」は、宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリー。
展覧会の準備を中断してキュアット探偵事務所に戻るジェット先輩から、事件の解決を託されるあんなとみくる。怪盗団ファントムの仕業だと考えたふたりは、ガラスの靴をどうやって持ち出したのか調査するものの、全く手がかりが見つからず…。
手がかりを求め美術館の外を調べるが、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれる。
今回の『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送は、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現。『プリキュア』シリーズ初の『コナン』コラボとなり、31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、6月6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する。
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