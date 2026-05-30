ホークスのオンシ・サレーがゼネラルマネージャーからバスケットボール運営部代表へ昇格

5月28日（現地時間27日）。アトランタ・ホークスは、オンシ・サレーをゼネラルマネージャー（GM）からバスケットボール運営部代表へ昇格させ、長期間の延長契約を結んだことを発表した。

2024年5月にアシスタントGMとしてチームへ加わったサレーは、翌2025年4月にGMへ昇格。先日発表された、今シーズンの最優秀エグゼクティブ賞の投票で2位のポイントを獲得した。

今シーズンのホークスは、イースタン・カンファレンス6位の46勝36敗をマークし、3シーズンぶりにプレーオフへ進出。その「NBAプレーオフ2026」のファーストラウンドでは、ニューヨーク・ニックスに2勝4敗で敗れたものの、第3戦を終えて2勝1敗と勝ち越す健闘を見せた。

このチームで、ジェイレン・ジョンソンがオールスターとオールNBAサードチームに選ばれ、ニキール・アレクサンダー・ウォーカーが最優秀躍進選手賞（MIP）へ輝き、ダイソン・ダニエルズがオールディフェンシブセカンドチームへ選出。

シーズン途中のトレードではトレイ・ヤング、クリスタプス・ポルジンギス、ルーク・ケナードらを放出も、CJ・マッカラムやジョナサン・クミンガといった選手たちをロスターに加え、強力なチームを作り上げた。

ホークスは、6月下旬のドラフトで1巡目8位指名権（昨年のドラフト時のトレードでニューオーリンズ・ペリカンズから獲得）と23位の指名権、そしてドラフト当日にトレード可能な1巡目指名権5本を保有している。