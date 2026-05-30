事前情報を知らない状態の人と親しくなるために、意外と簡単にできる効果的な手法「ミラーリング効果」とは？【ズルい言い換え事典】

事前情報を知らない状態の人と親しくなるために、意外と簡単にできる効果的な手法「ミラーリング効果」とは

仕草や言葉に同調すると好印象

ミラーリング効果の実例

事前情報を知らない状態で人と親しい関係になろうというとき、もっとも簡単にできるのが「ミラーリング効果」だ。

相手の言葉や仕草、態度をシンプルにまねるということなのだが、意外と効果的なのだ。相手が腕を組んでいたら自分も手を組んでみたり、「なるほど」が口癖ならば同じ言葉を使ってみたり、気づかないうちに同調を得ているため、無意識に親近感がわいてしまうのだ。

趣向や見かけに同調することも同じように効果的なので、食べ物やペットなどの好みに同調するのも効果的だろう。あまりしつこくなると嫌悪感にもなりうるので気をつけよう。

趣向のミラーリング

服装や食べ物、好きな動物などの好みをミラーリングすることも効果的だ。

仕草、態度のミラーリング

よくうなずく、口癖をまねるなどの同調効果は、自分に無意識に同調していると感じることができる。

【出典】『ズルい言い換え事典』

監修：齊藤 勇 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1943年山梨県生まれ。文学博士。対人心理学者。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。立正大学心理学部名誉教授、大阪経済大学客員教授、日本ビジネス心理学会会長、日本あいづち協会理事長。