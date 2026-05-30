台風6号接近もU18アジア杯東アジア予選は予定通り開催へ…JBAが最新の状況を発表

5月29日、日本バスケットボール協会（JBA）は、6月2日より福岡県福岡市にて開催予定の「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」について、台風6号の接近に伴う開催予定状況を発表した。

JBAは大会参加者ならびに関係者、来場者の安全を最優先としつつ、主催者とも確認を行い、29日17時の時点では「予定通り開催」すべく準備を進めているという。ただし、今後の天候状況や公共交通機関の運行状況によっては、大会スケジュールなどに変更が発生する可能性があるとしている。

引き続き天候状況や公共交通機関の運行などの情報収集に努めるとし、次回の開催状況については6月1日の15時頃に大会特設サイトにて発表される予定だ。JBAは来場予定のファンへ向けて、今後の気象情報や交通情報などに留意するよう呼びかけている。

同大会には、開催国の日本をはじめ、中国、チャイニーズ・タイペイ、ホンコン・チャイナ、韓国の計5チームが参加し、1回戦総当たりのリーグ戦を実施。上位4チームには今年8月にインドで開催される「FIBA U18アジアカップ2026」への出場権が与えられるため、U18男子日本代表にとって重要な意味を持つ公式戦となる。

◆■「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」大会概要

【開催期間】



2026年6月2日（火）～6月7日（日）



【会場】



福岡第一高等学校 第一薬科大学内 都築褚助記念体育館（福岡県福岡市）



【出場チーム】



日本、中国、韓国、チャイニーズ・タイペイ、ホンコン・チャイナ



【大会方式】



1回戦総当たりのリーグ戦

●日本戦の試合日程



・6月3日（水）15時00分～ vs ホンコン・チャイナ



・6月4日（木）15時00分～ vs 韓国



・6月6日（土）14時00分～ vs チャイニーズ・タイペイ



・6月7日（日）14時00分～ vs 中国