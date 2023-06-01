ポケモンたちのもぐもぐ姿にフォーカスしたグッズ「もぐもぐウォッチング！」がポケモンセンターにて本日発売
ポケモンセンターにて、ポケモンたちのもぐもぐ姿にフォーカスしたグッズ「もぐもぐウォッチング！」が5月30日から発売される。価格は440円（A4クリアファイル2ポケット）から。
今回、コケのついた岩を食べるゴローンのおにぎりポーチや、スリープが悪い夢ばかり食べているようすが描かれたリバーシブルクッションなど、夢中で食べる姿をテーマにしたグッズがラインナップ。1つのエサを2つの頭で奪い合うジヘッドのぬいぐるみは、首を動かしてポーズも取れる。他にも、食事の時間に手を叩いて喜ぶタマザラシのゼンマイフィギュアや、口からティッシュを取り出せるバチンウニのぬいぐるみティッシュケースといった、楽しい仕掛けの雑貨などもラインナップされている。
うばいあいぬいぐるみ ジヘッド
はんぶんこペアマスコット ワッカネズミ
ぶるぶるもぐもぐぬいぐるみ バチンウニ
ゆめくいクッション スリープ
おにぎりポーチ ゴローン
もぐもぐティッシュケース バチンウニ
もぐもぐスマホスタンド マルノーム ゴクリン
きんかいだいすき貯金箱 デスカーン
ハッピーぱちぱちフィギュア タマザラシ/タマザラシ にっこり
海苔&ソース風味スナック バチンウニクリップ付き
はんぶんこペアプレートセット ワッカネズミ
ペア箸置きセット ワッカネズミ
PPランチョンマット タマザラシいっぱい/ずかん
マグカップ
開襟シャツ
巾着トートバッグ
フェイスタオル
A4クリアファイル2ポケット
ステッカーセット
はんぶんこマスコット付きボールペンセット
アクリルキーホルダーコレクション
A5リングノート
マルチに使えるおくすりケース
クリアポーチ2枚セット スリープ マルノーム/ジヘッド ワッカネズミ、ゴローン タマザラシ/デスカーン バチンウニ
複数商品 使用例【商品詳細】
・うばいあいぬいぐるみ もぐもぐウォッチング！ ジヘッド/価格：1,980円
・はんぶんこペアマスコット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ/価格：3,300円
・ぶるぶるもぐもぐぬいぐるみ もぐもぐウォッチング！ バチンウニ/価格：3,080円
・ゆめくいクッション もぐもぐウォッチング！ スリープ/価格：3,850円
・おにぎりポーチ もぐもぐウォッチング！ ゴローン/価格：2,200円
・もぐもぐティッシュケース もぐもぐウォッチング！ バチンウニ/価格：3,740円
・もぐもぐスマホスタンド もぐもぐウォッチング！ マルノーム ゴクリン/価格：2,970円
・きんかいだいすき貯金箱 もぐもぐウォッチング！ デスカーン/価格：3,850円
・ハッピーぱちぱちフィギュア もぐもぐウォッチング！ タマザラシ/価格：1,760円
・ハッピーぱちぱちフィギュア もぐもぐウォッチング！ タマザラシ にっこり/価格：1,760円
・海苔&ソース風味スナック バチンウニクリップ付き もぐもぐウォッチング！/価格：1,430円
・はんぶんこペアプレートセット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ/価格：3,960円
・ペア箸置きセット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ/価格：1,980円
・PPランチョンマット もぐもぐウォッチング！ ずかん/価格：660円
・PPランチョンマット もぐもぐウォッチング！ タマザラシいっぱい/価格：660円
・マグカップ もぐもぐウォッチング！/価格：2,420円
・開襟シャツ もぐもぐウォッチング！ M/価格：7,150円
・開襟シャツ もぐもぐウォッチング！ L/価格：7,150円
・巾着トートバッグ もぐもぐウォッチング！/価格：3,300円
・フェイスタオル もぐもぐウォッチング！/価格：1,540円
・A4クリアファイル2ポケット もぐもぐウォッチング！/価格：440円
・ステッカーセット もぐもぐウォッチング！/価格：1,100円
・はんぶんこマスコット付きボールペンセット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ/価格：1,650円
・アクリルキーホルダーコレクション もぐもぐウォッチング！/価格：880円
・A5リングノート もぐもぐウォッチング！/価格：880円
・マルチに使えるおくすりケース もぐもぐウォッチング！ スリープ/価格：550円
・クリアポーチ2枚セット もぐもぐウォッチング！ スリープ マルノーム ジヘッド ワッカネズミ/価格：990円
・クリアポーチ2枚セット もぐもぐウォッチング！ ゴローン タマザラシ デスカーン バチンウニ/価格：990円
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