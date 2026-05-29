BリーグMVPは宇都宮ブレックスのD.J・ニュービル…長崎勢を抑え3年連続受賞の快挙

5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が開催され、宇都宮ブレックスのD.J・ニュービルが3年連続3度目となるレギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）を受賞した。

アメリカ出身で34歳のニュービルは、193センチ96キロのポイントガード兼シューティングガード。2021－22シーズンに来日し、大阪エヴェッサで2シーズンにわたり活躍すると、2023－24シーズンから宇都宮へ移籍。所属3年目だった今シーズンは、リーグ最多の6.4アシストに加え、同7位の19.0得点、5.0リバウンド、1.2スティール、3ポイント成功率39.6パーセントを記録し、B1東地区3連覇の原動力となった。

チャンピオンシップではクォーターファイナルで敗退し、Bリーグ2連覇とはならなかったものの、司令塔としての存在感は過去2シーズンと同様に圧巻。今シーズン最高勝率をマークした長崎ヴェルカのイヒョンジュン、スタンリー・ジョンソン、馬場雄大ら他の最終候補選手を抑え、前人未到となる3年連続3度目となるレギュラーシーズンMVPに輝いた。

◆▼B1レギュラーシーズン最優秀選手賞

2025-26 D.J・ニュービル（宇都宮）



2024-25 D.J・ニュービル（宇都宮）



2023-24 D.J・ニュービル（宇都宮）



2022-23 河村勇輝（横浜BC）



2021-22 藤井祐眞（川崎）



2020-21 金丸晃輔（三河）



2019-20 田中大貴（A東京）



2018-19 富樫勇樹（千葉J）



2017-18 比江島慎（三河）



2016-17 ニック・ファジーカス（川崎）





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