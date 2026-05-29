長崎ヴェルカのイヒョンジュンがBリーグアジア特別賞を受賞…驚異の3P成功率で優勝に貢献

5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、アジア特別賞に長崎ヴェルカのイヒョンジュンが選出された。韓国出身の選手が同賞を受賞するのは、2023－24シーズンの創設以来初となった。

韓国代表のエースとしても活躍する25歳のイは、201センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2023－24シーズン途中に大阪エヴェッサへ加入し、Bリーグデビューを果たした。その後、NBAサマーリーグとNBL（オーストラリア）を経て、今シーズンから長崎に移籍した。

所属1年目の今シーズンは、B1リーグ戦57試合に出場し、1試合平均29分39秒のプレータイムで17.4得点、5.6リバウンド、2.7アシスト、1.2スティール、0.5ブロックを記録。リーグトップの3ポイント成功率47.9パーセントをマークし、内外から精度良くスコアを重ねる得点源として長崎をけん引した。

今シーズンB1最高勝率を記録した長崎は、チャンピオンシップでも激戦を勝ち抜き、Bリーグ参戦5年目で初優勝。イはレギュラーシーズンからファイナルまで高い得点力を発揮し、クラブ初の栄冠に大きく貢献した。

登壇してトロフィーを受け取ったイは、「本当にこういった賞をいただけて光栄に思います。チームメート、コーチモーディ（マオールHC）に感謝をしたいと思います。これは長崎ファンみんなでとったものだと思います。愛してます」と、受賞の喜びを語った。

◆▼歴代アジア特別賞

2025-26 イヒョンジュン（長崎）



2024-25 レイ・パークスジュニア（大阪）



2023-24 サーディ・ラベナ（三遠）





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