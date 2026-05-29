この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【大改造】水浸しのサワガニプールを底上げ！魚も泳げる水辺の生態系を作った結果

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「サワガニプールに魚を泳がせたいので改造します。」を公開しました。動画では、室内に設置された巨大なサワガニ飼育プールの陸地をかさ上げし、小魚やエビも一緒に飼育できるように大改造する様子が収められています。



120cm四方の大きなプールで多数のサワガニを飼育している真釣ちゃんねる。しかし、中央に設置した陸地用の土入りトレーが沈み込み、常に水浸しになってしまうという問題を抱えていました。そこで、陸地を高くして水量を増やし、今後は魚なども泳がせることができるよう、プールの改造に乗り出します。



まずは水を抜き、トレーの下に発泡スチロール製のブロックを敷き詰めて高さを確保します。さらに、陸地から土がこぼれないよう、木材を使ってトレーを囲う枠の作成に着手しました。しかし、採寸ミスで必要な長さを切り落としてしまったり、ネジ穴を潰してしまったりと悪戦苦闘。「DIY系はもう本当苦手。あんまやりたくないけど、自分がこういうのやりたいっていうのはだいたい自作しないと無理」と苦労を語りつつ、試行錯誤の末に木枠を完成させました。



また、水量増加に合わせて外部式フィルターを新たに導入。水質維持の要となる水流を作り出し、設備の強化も万全に整えます。



新しくなったプールに水を張り、エサを投入すると、匂いにつられたサワガニたちが隙間から続々と顔を出します。ハサミを使って器用にエサを口に運ぶ姿や、広くなった水辺を探索する元気な様子が見られました。水位が上がり、立派な陸地と水流が完成したサワガニプール。今後、小魚やエビが加わり、さらに賑やかで自然豊かな生態系が築かれていく展開に期待が高まります。