この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「サワガニプールに魚を泳がせたいので改造します。」を公開しました。動画では、室内に設置された巨大なサワガニ飼育プールの陸地をかさ上げし、小魚やエビも一緒に飼育できるように大改造する様子が収められています。

120cm四方の大きなプールで多数のサワガニを飼育している真釣ちゃんねる。しかし、中央に設置した陸地用の土入りトレーが沈み込み、常に水浸しになってしまうという問題を抱えていました。そこで、陸地を高くして水量を増やし、今後は魚なども泳がせることができるよう、プールの改造に乗り出します。

まずは水を抜き、トレーの下に発泡スチロール製のブロックを敷き詰めて高さを確保します。さらに、陸地から土がこぼれないよう、木材を使ってトレーを囲う枠の作成に着手しました。しかし、採寸ミスで必要な長さを切り落としてしまったり、ネジ穴を潰してしまったりと悪戦苦闘。「DIY系はもう本当苦手。あんまやりたくないけど、自分がこういうのやりたいっていうのはだいたい自作しないと無理」と苦労を語りつつ、試行錯誤の末に木枠を完成させました。

また、水量増加に合わせて外部式フィルターを新たに導入。水質維持の要となる水流を作り出し、設備の強化も万全に整えます。

新しくなったプールに水を張り、エサを投入すると、匂いにつられたサワガニたちが隙間から続々と顔を出します。ハサミを使って器用にエサを口に運ぶ姿や、広くなった水辺を探索する元気な様子が見られました。水位が上がり、立派な陸地と水流が完成したサワガニプール。今後、小魚やエビが加わり、さらに賑やかで自然豊かな生態系が築かれていく展開に期待が高まります。

YouTubeの動画内容

00:00

室内サワガニプールの現状と水浸しの問題
07:32

水を抜いて発泡スチロールで陸地を底上げ
11:24

「DIY系は本当苦手」悪戦苦闘の木枠作り
17:15

プールに水入れ！外部式フィルターの設置
20:25

エサの匂いに誘われて集まるサワガニたち

関連記事

「さすがの生命力」川に捨てられボロボロの錦鯉…広いお風呂での新たな生活と回復劇に感動

「さすがの生命力」川に捨てられボロボロの錦鯉…広いお風呂での新たな生活と回復劇に感動

 「まるで巨大魚の巣だよここは」庭の水路にできた草の塊で釣りをした結果…予想外の大物ラッシュに驚愕

「まるで巨大魚の巣だよここは」庭の水路にできた草の塊で釣りをした結果…予想外の大物ラッシュに驚愕

 【衝撃】サワガニのプールにブルーギルを丸ごと投入、あっという間に群がるまさかの結末

【衝撃】サワガニのプールにブルーギルを丸ごと投入、あっという間に群がるまさかの結末
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

真釣ちゃんねる_icon

真釣ちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 28.10万人 1980 本の動画
BitStar所属
youtube.com/channel/UCTyRFIob2l7mJorDVulZndQ YouTube