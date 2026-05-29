ゆっくり不動産、自然素材と開放感が魅力的なカリフォルニアスタイルの平屋を内見！
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不動産YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【断熱に革命?!】驚きの工法で建てられた断熱平屋を内見！」と題した動画を紹介した。動画では、宮崎県にある自社特許工法「サマールーフ」を採用した平屋を内見し、その革新的な断熱の仕組みやこだわりの空間づくりを紹介している。
クラシックなカリフォルニアスタイルの外観を持つこの平屋は、室内に入ると約73㎡の広々としたワンルームが広がる。壁には100%自然素材の「薩摩中霧島壁」が使われ、殺菌や空気清浄、調湿など「万能すぎん？」と驚くほどの効果を発揮している。水回りは海外を彷彿とさせる上品なデザインで、カーテンを開けると田園風景が広がる浴室が登場。そのままウッドデッキに出て外気浴もできる素晴らしい動線に、オーナーも「私はフルオープン派ですけどね！」と独自のこだわりを語った。
動画の核心となるのが、特許を取得した「サマールーフ（遮熱通気屋根工法）」の解説である。熱伝導性の高いアルミ箔で空気の層をサンドイッチし、屋根の外側に通気層を連続させることで熱を排出する画期的な仕組みだ。通常の屋根と比較すると室温差に10度以上の違いが生じることが実証されており、夏の暑さが厳しい宮崎の気候に合わせた、室内の熱ごもりを防いでくれる効果に感心する様子が収められている。さらに、小屋裏を有効活用することで主要構造材を約30%削減しており、コストパフォーマンスにも優れた設計となっている。
単なるデザイン性だけでなく、気候に合わせた機能的な設計やコスト削減など、地域に根ざした家づくりの工夫が詰まった物件。これからの住宅選びにおいて、快適な住環境を実現するためのベストな工法を考える「エキスパートがいるんだなあ」という新たな発見を教えてくれる内見動画となっている。
不動産YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【断熱に革命?!】驚きの工法で建てられた断熱平屋を内見！」と題した動画を紹介した。動画では、宮崎県にある自社特許工法「サマールーフ」を採用した平屋を内見し、その革新的な断熱の仕組みやこだわりの空間づくりを紹介している。
クラシックなカリフォルニアスタイルの外観を持つこの平屋は、室内に入ると約73㎡の広々としたワンルームが広がる。壁には100%自然素材の「薩摩中霧島壁」が使われ、殺菌や空気清浄、調湿など「万能すぎん？」と驚くほどの効果を発揮している。水回りは海外を彷彿とさせる上品なデザインで、カーテンを開けると田園風景が広がる浴室が登場。そのままウッドデッキに出て外気浴もできる素晴らしい動線に、オーナーも「私はフルオープン派ですけどね！」と独自のこだわりを語った。
動画の核心となるのが、特許を取得した「サマールーフ（遮熱通気屋根工法）」の解説である。熱伝導性の高いアルミ箔で空気の層をサンドイッチし、屋根の外側に通気層を連続させることで熱を排出する画期的な仕組みだ。通常の屋根と比較すると室温差に10度以上の違いが生じることが実証されており、夏の暑さが厳しい宮崎の気候に合わせた、室内の熱ごもりを防いでくれる効果に感心する様子が収められている。さらに、小屋裏を有効活用することで主要構造材を約30%削減しており、コストパフォーマンスにも優れた設計となっている。
単なるデザイン性だけでなく、気候に合わせた機能的な設計やコスト削減など、地域に根ざした家づくりの工夫が詰まった物件。これからの住宅選びにおいて、快適な住環境を実現するためのベストな工法を考える「エキスパートがいるんだなあ」という新たな発見を教えてくれる内見動画となっている。
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