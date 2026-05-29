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料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「マルタイラーメンの限界突破。極上のシビ辛「麻辣湯麺」」と題した動画を公開しました。おなじみの即席棒ラーメン「マルタイラーメン」を使い、本格的なシビ辛味が楽しめる具だくさんの麻辣湯麺を作るレシピを紹介しています。



動画の冒頭では、トッピング用のゆで卵を準備。「麻辣湯のゆで卵トッピングはシビ辛スープを中和し、マイルドな味わいにするのでおすすめ」と解説が添えられています。続いて、ニンニクや生姜、平茸、小松菜、豚バラスライスなどの具材を手際よくカットしていきます。



調理のハイライトは、スープのベース作りです。フライパンに油をひき、花椒ホールとちぎった鷹の爪を種ごと入れ、弱火でじっくりと香りを引き出すのがポイント。その後、豚肉や野菜を炒め合わせ、豆板醤を全体に絡めてから水を加えて沸かします。沸いたスープに麺と残りの野菜を入れ、2分茹でたら一度火を止めて付属の粉末スープと調味油を加えます。再度火をつけて軽く煮込めば出来上がりです。



温めた丼に麺とたっぷりの具材、真っ赤なシビ辛スープを盛り付け、ゆで卵とミニトマトをトッピングして完成。「行列回避のおうち麻辣湯」として、食欲をそそる熱々の麻辣湯麺をすする様子が収められています。



身近なインスタントラーメンが本格的な中華料理に変わる驚きのレシピ。刺激的な辛さを求めている日に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・マルタイラーメン 1人前

・卵 1個

・ニンニク 1かけ

・生姜 1かけ

・平茸 適量

・小松菜 適量

・豚バラスライス 50g

・サラダ油 適量

・花椒ホール 小さじ1

・鷹の爪 1本

・豆板醤 小さじ2

・水 450cc

・もやし 30g

・ミニトマト 2個



［作り方］

1. 卵を茹でて冷水にさらし、殻を剥いて半分に切る。

2. ニンニクは縦スライス、生姜は細切りにする。平茸は石づきを外してほぐし、小松菜はざく切り、豚バラスライスは食べやすい大きさにカットする。

3. フライパンにサラダ油、花椒ホール、ちぎった鷹の爪を種ごと入れ、弱火で香りを出す。

4. ニンニクと生姜を加えてサッと炒め、豚バラ肉を入れてさらに炒める。

5. 豆板醤を加えて炒め、平茸と小松菜の茎の部分を入れて全体に絡める。

6. 水450ccを入れて沸かし、アクが出たら取り除く。

7. 沸いたところにマルタイラーメンの麺、もやし、小松菜の葉の部分を入れ、麺と一緒に2分茹でる。

8. 2分経ったら一度火を消し、付属の粉末スープと調味油を入れて混ぜる。

9. 再度火をつけて軽く煮る。

10. 温めた丼に盛り付け、ゆで卵とミニトマトをトッピングして完成。