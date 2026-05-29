アイドルグループ・嵐のライブツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の最終公演となる東京ドーム公演の模様が、5月31日18時より有料ライブ配信される。シャープのサポートページでは、ライブ配信をテレビの大画面で視聴する方法が案内されている。

東京ドーム公演の配信チケットはファンクラブ会員以外も購入可能で、価格は6,000円。なお一般チケットの販売・映像配信はU-NEXTに委託されている。

シャープのサポートページでは、「【お知らせ】ネット配信ライブ視聴に関する注意点」と題したPDFが公開されており、PCやスマートフォンをHDMIケーブルで接続することで、テレビの大画面で配信ライブを視聴できると案内。環境によってはHDMI変換アダプターが必要になること、接続する機器はHDCP(著作権保護技術)に対応している必要があることなどもアナウンスしている。

一般チケットの購入ページでは配信視聴環境についてアナウンス。対応デバイスはパソコン、iPhone、iPad、Androidスマートフォンで、テレビやApple TV、Fire TV単体での視聴には非対応。

テレビでの視聴については、いずれも動作保証の対象外だとしつつ、「パソコンの画面をテレビへ出力する」、「iPhone／iPadの画面をテレビに出力する」「Androidスマートフォン／タブレットの画面をテレビに出力する」の3つの方法が紹介されている。

またiPhone/iPadの場合は、AirPlay 2対応テレビ、またはApple TVを使えばワイヤレスで画面をミラーリングすることが可能。Android端末の場合はGoogle Cast対応端末、またはAndroid端末がMiracastに対応していれば、Fire TV Stick/Fire TV Cube経由でワイヤレスで画面をミラーリングできる。

チケット購入に視聴環境をチェックできるテスト動画も用意されており、テレビへの接続も含めて当日の視聴環境で事前にテストすること、当日は1時間で最大約2.7GBの通信量を消費すること、ポケットWi-Fi、モバイルWi-Fi、携帯電話回線では当日の視聴中に通信制限の対象となった場合、正常な再生ができなくなること、ライブ配信では容量制限のないネット回線での視聴を推奨することが告知されている。

なお、Amazonでは6月2日23時59分までスマイルSaleを開催中。Fire TVシリーズやHDMIケーブルがセール価格で販売されている。