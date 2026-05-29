ホンダが窮地に陥っている。今年5月に発表した2026年3月期決算で、4239億円の赤字に転落した。EVの開発中止で1兆5778億円の損失を計上したことが影響しており、「脱エンジン」を掲げた三部敏宏社長の今後が注目されている。

【画像】赤字転落の決算記者会見を終え、会場を後にするホンダの三部敏宏社長

三部社長といえば、2024年末にホンダと日産の経営統合が話題になった際、キーマンの一人として脚光を浴びた人物だ。当時の記事「日産“鈍感力”社長にいら立つホンダ“暴れ馬”社長」（井上久男氏）では、三部社長が描いたビジョンを詳細に伝えている。なぜホンダは、経営不振にあえぐ日産との経営統合を模索したのか？ 一部抜粋して紹介します。

◆◆◆

「暴れ馬をなだめるのは大変」

18世紀に英国で起きた産業革命は、生産手段を人力から蒸気機関に変えた。そして第二次産業革命を経て、20世紀初めにモビリティは馬車からエンジンを積んだ自動車にシフト。20世紀末の第三次産業革命ではインターネットが登場し、自動車とネットが融合する時代になった。現在は第四次産業革命の時代に入り、人工知能（AI）の登場によるデジタル革命が起きている。自動車も有人の自動運転から無人運転のロボットカーにシフトしていく。そうなれば、モビリティを提供するのは、大手自動車メーカーだけとは限らない。新興勢力も必ず参入してくる。その危機感のもと、ホンダは日産との経営統合を目指したのだ。



ホンダ本社 ©show999/イメージマート

「私は激動期に向いているタイプ。プレッシャーに強く、むしろ安定した時代だとやる気が出ない」と語る三部氏は、これだと思うと突っ走るタイプ。社内からは「暴れ馬をなだめるのは大変」との声も漏れてくる。

◇

ホンダ単独では生き残れない

ホンダが日産との経営統合を模索した背景には、次世代車の「スマホ化」がある。脱炭素問題を起点に競争が始まったEV開発はステージが進み、「ソフトウェア・デファインド・ビークル（SDV）」、直訳すれば「ソフトウェアで定義される車」の開発競争へと移っているという。

構造変化に対応するためには莫大な開発投資が必要となり、その回収には規模が求められる。ホンダと日産の関係が、EVでの協業から経営統合に進化したのは、将来必要となる巨額の投資を効率的に行い、回収しやすくするため、経営を一体化する方が得策と判断したからだ。

24年度のホンダと日産の研究開発費を足すと1兆8400億円となり、トヨタの1兆3000億円を上回る。SDVの車載OS開発では、さらに兆円単位が必要になるだろう。ホンダは30年度までにEV・SDVに対して5兆円投資する計画だったが、24年に10兆円に上方修正している。

「30年を見据えていろいろとシミュレーションした結果、今の四輪事業の延長線では限界がある。ホンダ単独で生き残ることは非常に厳しいと判断した。そして、日々皆さんが努力している仕事が無駄にならず、次の時代のホンダの競争力につながるためには、経営統合が一つの選択肢として出てきた」

統合交渉入りの発表会見から約3時間後、三部氏は社員向けのイントラネットでこう語りかけた。

ホンダ自社株買いの覚悟

日経が報道した12月18日の日産株はストップ高になり、ホンダ株は下落した。これは株式市場が、経営統合は業績悪化の日産をホンダが救済するためと見たからだ。

統合交渉入りの発表と同時に、ホンダは最大で1兆1000億円、発行済株式数の約24％に当たる自社株買いを行うと発表。この額はネットキャッシュ（手元の現金から有利子負債を引いた額）の約3分の1に相当する。

「三部社長も自社株買いの規模には反対で、取締役会でも賛否両論が出たが、経営統合入りでさらに株価が下落することを恐れた藤村英司・最高財務責任者（CFO）が強く推し進めた」とホンダ関係者は話す。

この自社株買いでホンダ株は翌日に14％上昇。業績不振の日産救済というイメージによる株価下落防止と、その日産と統合してもホンダの財務状況は安泰と、世間や市場に示す大きな効果があった。

この巨額の自社株買いは、「結婚」に向けたホンダの覚悟と言える。日産もしっかりリストラをして覚悟を示せ、と迫っているのだ。

※約9200字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（井上久男「日産“鈍感力”社長にいら立つホンダ“暴れ馬”社長」）。

（井上 久男／文藝春秋 2025年3月号）