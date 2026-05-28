グレープストーン（東京都中央区）のバタースイーツ専門店｢バターステイツ」が監修した「バターステイツクレープ」が、2026年6月1日から1週間限定でセブン−イレブンで販売されます。

【写真】やばっ…おいしそう！ 「バターステイツクッキー」と比較、食べ比べもできそう！

セブン−イレブンでは、バターステイツの人気商品「なだれとろけ製法 バターステイツクッキー」を使って、グレープストーンの「銀のぶどう」と共同開発した「セブンカフェ なだれとろけ製法 バターステイツクッキー」を2023年11月に販売を開始し、累計販売数1470万個を突破しています。

今回は、「セブンカフェ なだれとろけ製法 バターステイツクッキー」のおいしさを詰め込んだ「バターステイツクレープ」が新登場。新商品は、バターが香るもちもちクレープ生地に、バター風味のムースとホイップクリームを包んだ一品。なめらかな味わいと、ほろ苦いバタースコッチ風ソースが味わいのアクセントになっています。

また、クッキーの特徴である、ザクッとほぐれる最高の歯ざわりも楽しめるように、ザクザクのクッキークランブルも入っています。「バターステイツ監修」だからこその“ギルティ”な味わいが楽しめます。販売期間は6月7日までで、価格は321円（以下、税込み）。