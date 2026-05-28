M!LKのメンバーが全員でバラエティ番組に出演する機会が増えた。

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■相次ぐM!LKの“全員”バラエティ出演

例えば、5月18日放送のMrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）では、Mrs. GREEN APPLEとM!LKがそれぞれ仲の良い様子で番組を進行。大森元貴（Vo/Gt）が屋台の“おやっさん”に扮してゲストと語る新コーナー「おやっさん印の！元祖せっかち屋台」での大森とM!LK・佐野勇斗のアツいトークが話題になった。

さらに5月21日と28日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）にも5人揃って出演。ゲストのぶっちゃけたトークが魅力のこの番組だが、これまでに『トークィーンズ』への出演経験があるのは佐野のみ。今回は全員での出演ということもあり、メンバー同士忖度なしで互いについて語り合う内容になっていた。「おもしろくあることを追求している」という佐野に対して、最年少メンバーの曽野舜太が「一番おもしろくない疑惑」を突きつけたり……といった具合だ。

■“5人”が面白いのはキャラが立っているから？

このように5人全員で出演するバラエティ番組を観ていると、彼らは5人でいる時こそバラエティ番組でキャラが立っているということに気づかされる。

最近バラエティでの頭角を表している塩粼太智は、4月7日に出演した『相席食堂』（朝日放送テレビ）にて、京都府宇治市でのロケに挑戦。水の入った大きなバケツに頭から飛び込む、一升瓶を足の裏で挟むようにして乗った状態でお手玉をする大道芸を一発で成功してしまうなど、数々のミラクルを起こしたことも話題になった。さらに、現在注目を高めているのは近日放送される『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）に出演すること。実は塩粼は、2024年に行われたという同番組のオーディションを受けたことがあるそう。今回は念願の“お祭り男”になるようで、ファンからも祝福の声が多数寄せられている。その活躍ぶりに放送前から注目が集まっている。

そんな塩粼に牽引される形で、メンバーそれぞれの個性が最近では際立っている。佐野は多忙な中でもInstagram Liveの配信や個人YouTubeチャンネルへの投稿に積極的だ。曽野は塩粼とともに『ラヴィット！』（TBS系）のシーズンレギュラーに就任。学習院大学出身を公表し、インテリキャラ的な露出も増えているが、彼らしい飾らない振る舞いは異彩を放っている。山中柔太朗は天然な一面が最近では垣間見えるようになり、バラエティでも光っている。また、以前よりリトルトゥース（ニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』リスナーの呼称）を公言し、ラジオ『レコメン！』（文化放送）で木曜日パーソナリティを務めている吉田仁人のトーク力もさすが。先述の『トークィーンズ』でも、佐野のサプライズ好きな一面を語る姿はさすがの一言だった。彼の耳と実戦で鍛えたトークスキルがまさに今活きている。こういった5人のパーソナリティが集まってこそ、M!LKの真の面白さは発揮される。

今後も、M!LKが5人全員でバラエティ番組に出演する機会はどんどん増えていくのではないだろうか。個性がはっきりしている5人だからこそ、全員が集まった時に生まれる特別な空気。それはゲストを交えての場所でも薄まることはない。M!LKが生む笑いを、これからも楽しみにしたい。

（文＝於ありさ）