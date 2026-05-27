アンカー・ジャパンは、オーディオブランド「Soundcore」から、オープンイヤータイプとインナーイヤータイプを切り替えて使用できるフック型ワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroFit 2 Pro」を発売した。

イヤーフックの角度を調整することで装着タイプを変更できる仕組みを採用した。ウォーキングや運動中など、周囲の音を取り入れたいシーンでは耳を塞がないオープンイヤータイプ、音楽や動画に集中したい時は周囲の音を遮断するインナーイヤータイプとして、1台で場面や用途に応じて使い分けることができる。

音響面では、11.8mmのダイナミックドライバーとLCP振動板を採用し、迫力ある低音とクリアな高音を両立させた。高音質コーデックのLDACにも対応し、原音に忠実なサウンドを再生できる。指向性音響技術の採用により、オープンイヤータイプでの使用時もオフィスや電車内での音漏れを抑制する。

また、インナーイヤータイプとしての使用時には、イヤーフックの角度と耳穴の密閉状態を感知する2つのセンサーが装着状態を判別してノイズを低減するため、騒がしい環境でも周囲の音に邪魔されることなく音楽を楽しめる。

フック型の形状により、ランニングなどの運動時でもズレにくく安定した装着感を実現した。イヤホン本体はIP55の防塵・防水規格に準拠しており、スポーツから日常使いまで幅広く対応する。通話時には、周囲の雑音を抑えてクリアな音声を届けるAIノイズリダクション機能を備えている。

バッテリー駆動時間は、オープンイヤー使用時でイヤホン単体で最大7時間、付属の充電ケースを併用することで最大34時間の連続再生ができる。カラーバリエーションは、ミッドナイトブラック、パールホワイト、ディープブルー、ライトパープルの4色展開。ライトパープルのみ6月下旬に発売される。