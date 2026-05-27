この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「美しすぎた和菓子作りの空間」プロの無駄のない2つの手作業に思わず見入ってしまう！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「一面の星空を作り上げる伝統の和菓子職人達 美しすぎた和菓子作りの空間」を公開した。島根県松江市にある老舗和菓子店「彩雲堂」を舞台に、職人たちが芸術品のような和菓子を作り上げる工程を収めている。



動画のハイライトは、美しい星空を表現した和菓子「満天」の製造工程だ。深い青色に着色された艶やかな寒天液（錦玉羹）を型に流し込み、その中に金粉や銀粉を散りばめていく。少しずつ異なる青を重ねて天の川のような模様を描き出す手仕事は、息を呑む美しさだ。



また、大きな銅鍋で白い求肥をダイナミックに練り上げる力強い作業から、木型に粉を詰めて花の模様を打ち出す落雁、色鮮やかな練り切り生地で餡を包み込む繊細な手作業まで、和菓子作りの多彩な技術が次々と映し出される。



完成した「満天」は、漆黒の小豆羊羹の上に透き通る青い錦玉羹が重なり、手のひらサイズの美しい夜空を見事に表現している。他にも、若草色の求肥菓子や丸みを帯びた焼き菓子など、視覚と味覚の両方を楽しませてくれる品々が並ぶ。



何気なく口にしている和菓子の裏側にある、職人の研ぎ澄まされた技と愛情。たまには温かいお茶を淹れて、じっくりと和菓子を味わってみてはいかがだろうか。



【レシピ】

本動画は製造工程の記録であるため、映像から読み取れる「満天」の製造手順を記載する。



［材料］

・こしあん

・粉寒天または糸寒天

・砂糖

・水

・食用色素（青）

・金粉、銀粉



［製造工程］

1. 大きな鍋でこしあんや寒天を練り上げ、土台となる小豆羊羹を作る。

2. 型に小豆羊羹を流し込み、平らにならして固める。

3. 別の鍋で寒天と砂糖をたっぷりの水で煮溶かし、透明な錦玉羹を作る。

4. 錦玉羹を別の容器に移し、青色の食用色素を加えて色鮮やかに染め上げる。

5. 固まった小豆羊羹の上に、青く染めた錦玉羹を静かに流し入れる。

6. 液が固まりきる前に、金粉や銀粉を散らして星空や天の川のような模様を描く。

7. 完全に固まったら型から外し、定規をあてて専用の包丁で均等な直方体に切り分ける。

8. 丁寧に個包装し、専用のパッケージに箱詰めして完成。