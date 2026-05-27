TBSは27日、都内の同局で定例会見を行い、29日放送予定の「それSnow Manにやらせて下さい」（金曜午後7時）スペシャルについて言及した。「ユニクロとコラボ！初夏の親子コーデ対決」と題した2時間スペシャルで、人気企画「東京それスノコレクション」にあのと鈴木紗理奈（48）がゲスト出演することが発表されている。

歌手でタレントのあのは、18日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で嫌いな芸能人が鈴木だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで不快感をあらわにし、テレビ朝日が謝罪コメントを発表したが、あのは制作陣への不信感を理由にXで番組降板を宣言する事態に発展していた。

合田隆信専務取締役は、あのと鈴木が共演する放送内容について「特に変更はありません」と明言。同局でのバラエティー制作について「一般的な話になりますけど、演出の方法や状況、その場の認識などいろいろな要素がある。一概にこれがいい、ダメととは言えないが、見ている人、関連する人は傷ついたり不快な思いをするんだということは制作者も念頭におきながらやっていかなければならない」と話した。