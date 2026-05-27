永作博美が主演するドラマ「時すでにおスシ!?」（TBS系）の第8話が、26日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、子育てを終え、50歳で久しぶりに“自分の時間”と向き合うことになった主人公・待山みなと（永作）が、第2の人生としておスシを学ぶ“鮨アカデミー”に参加し、前向きに生きる姿を描く人生応援ドラマ。

大江戸（松山ケンイチ）から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われ、思わずOKしてしまったみなと。そのことを聞いた泉美（有働由美子）は自分の恋愛ものさしで2人のロマンスをあおるが、みなとは煮え切らない様子。おまけに、休日も家のこと以外は何もしていないと話すみなとに泉美は、まずは「遊ぶためのリハビリ」が必要だと諭す。

鮨アカデミーの授業も大詰めとなり、“エビ”の握りに挑戦する一同。そんな中、立石（佐野史郎）は、鮨アカデミー主催のボウリング大会出場に情熱を燃やしていた。

はじめはレクリエーションの参加に乗り気でなかったみなとも、バイタリティーあふれる立石に感化され、遊びのリハビリと向き合っていく。そして、ここまでべールに包まれていた立石の正体を知ることに…。

放送終了後、SNS上には、「立石さん、ただ者ではなかった。常にどんなときも人生を楽しんでいるのはすてきだな」「人生はABが大事＝Aは遊び心、Bは冒険心。めちゃくちゃすてきで響いた」「いくつになっても遊び心と冒険心があって、ワクワクする気持ちを忘れず、いろんなことに挑戦する姿がいい。輝いて見える」「立石さんの生き方に勇気をもらった。これから終活だけでは寂しい。自分もワクワクする方を選びたい」などの感想が投稿された。

このほか、「大江戸先生のボウリングのフォームがダサ過ぎて愛おしかった」「先生とみなとの心の距離が着実に近付いていてかわいい」「みなとの学生時代からの親友がお互いに気を許し合えて、恋バナも聞いてもらえる関係ですごくいい。みなとの遊びのリハビリはいい変化だ」といった声も寄せられた。