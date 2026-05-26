「女子プロレス・スターダム」（２６日、後楽園ホール）

マリーゴールドを退団した林下詩美（２７）が古巣に電撃登場した。セミの１０人タッグマッチで上谷沙弥（２９）がフワちゃんにフォール勝ちし、リング上でマイクを握ったところで突然テーマ曲が流れ、会場に現れた。騒然となる中、リングに上がった詩美は「自分はまたこのスターダムでプロレスがしたいと思ってます。よろしくお願いします」と復帰の意向を表明した。

スターダムのファンも驚嘆の声を上げた。２３日にマリーゴールドの大田区総合体育館大会を最後に退団したばかりの詩美が、わずか３日で古巣の後楽園大会に姿を現した。ファンが「詩美」コールに沸く中でリングインし、元盟友の上谷と対面。リング上で１分以上じりじりと緊張感あふれる沈黙が続く中、上谷は「何しに来たの？」とマイクで第一声。昨年女子で史上初のプロレス大賞ＭＶＰに輝くなど、現在は「令和の極悪女王」として団体の顔となっただけに不快感をあらわにした。

２人はかつて同ユニット「クイーンズ・クエスト（ＱＱ）」で共闘し、タッグチーム「ＡｐｈｒｏｄｉｔＥ」としても活躍してきたが、詩美は２４年３月に電撃退団し、新団体マリーゴールドに移籍していた。元盟友と久々に再会した詩美は「ずっと見てたよ。上谷の活躍が、すごくうれしかった。でも、上谷に、負けたくないって思った。だから、今日ここに来るしかないって思った」と吐露。しかし、上谷は「このスターダムでプロレスがしたいってこと？お前さ、一体これまで何してたんだ？がっかりだわ」と吐き捨て、リングから走り去った。

上谷はバックステージでも怒り心頭で「あいつさ、何しに来たんだろうね。よそで結果一つ残せないようなヤツが、今のスターダムではい上がろうなんて、甘いんだよ。何してたの？この約２年間。甘いわ。全てが甘い」と痛烈に批判した。