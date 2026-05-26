長崎を初優勝に導いた日韓のエース…馬場雄大がファイナル賞、イヒョンジュンがCS MVPを受賞

5月26日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」長崎ヴェルカ（西地区1位）vs琉球ゴールデンキングス（西地区3位）のGAME3が行われ、長崎が72－64で勝利。初出場のチャンピオンシップで初優勝を達成した。

試合後、個人賞が発表され、「ファイナル賞」に長崎の馬場雄大、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 MVP」にイヒョンジョンが選出された。

アルバルク東京在籍時代、2度の優勝を経験している馬場は、長崎にあって唯一ファイナルを経験している選手。第1戦から気合の入ったプレーでチームを鼓舞し続け、第3戦でもファウルトラブルになりながら14得点をマークした。

初の3ポイント王としてファイナルに臨んだイは、琉球の激しいマークにあいながらも得点を奪取。優勝を決めた第3戦ではゲームハイとなる23得点をマーク。馬場同様にオフェンスだけでなく、ディフェンスやリバウンドでチームに貢献して、チーム初優勝の立役者となった。イはCS7試合で19.4得点を記録、さらにCS記録となるフリースロー41本連続成功の偉業も達成した。

イ（左）と馬場が優勝の立役者に [写真]＝B.LEAGUE



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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 26, 2026

【動画】ファイナル第3戦でもBABA BOOM💥💥💥炸裂