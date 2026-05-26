Mrs. GREEN APPLEとコラボ！東京ディズニーランド「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」スパークリングドリンク（シトラス＆マスカット）
東京ディズニーリゾートでは、2026年7月1日から9月14日までの期間、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場する「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催！
パークでの食べ歩きや休憩にぴったりの、冷たくて美味しいメニューがラインナップされています。
今回は、Mrs. GREEN APPLEとコラボレーションした特別なメニュー「スパークリングドリンク（シトラス＆マスカット）」を紹介します。
東京ディズニーランド「スパークリングドリンク（シトラス＆マスカット）」
価格：1杯 880円
販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日
販売店舗：東京ディズニーランド／ザ・ガゼーボ、グランマ・サラのキッチン、ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ
東京ディズニーランドの3つの対象レストランに、「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」のスペシャルメニュー「スパークリングドリンク（シトラス＆マスカット）」が登場！
「スパークリングドリンク（シトラス＆マスカット）」は、レモンゼリー、マスカットシロップ、ライムジュースなどを合わせた、夏にぴったりの爽快なドリンクです。
見た目にも涼しげな、さわやかな青緑色が特徴。
シュワっと弾ける炭酸と、シトラスの酸味、マスカットの甘みが絶妙にマッチしています。
このドリンクは「Mrs. GREEN APPLE」とのコラボレーションメニュー。
夏のパークでの水分補給はもちろん、コラボレーションならではの特別な気分も味わうことができます。
暑い夏にゴクゴク飲みたい、さわやかな青緑色のコラボドリンク。
東京ディズニーランドにて2026年7月1日より発売される、「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」スパークリングドリンク（シトラス＆マスカット）の紹介でした。
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© Disney
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
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