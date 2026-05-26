俳優の高知東生さんが2026年5月25日にXで、巨人の阿部慎之助監督が娘に対する暴行容疑で逮捕との報道に言及した。

「娘さんのために、マスコミの詮索は控えて欲しいよな」

複数報道によると25日、阿部氏は長女（18）への暴行容疑で現行犯逮捕された。長女から相談を受けた児童相談所が警察に通報した。阿部氏は、姉妹のけんかを注意したところ、言い返されたため「かっとなった」と供述しているという。26日には球団が会見し、阿部氏の監督辞任を発表している。

高知さんは「児相に通報した娘さんがすごいと思う」と切り出し、

「父親が有名人ならなおさら『自分が悪かった』『自分さえ我慢すれば』『誰にも言えない』というファミリーシークレットの空気が家庭内に生まれると思うが『助けて』をしっかり発信できている」

と、娘を称えた理由を説明した。

続けて、「娘さんのために、マスコミの詮索は控えて欲しいよな」と訴えた。

阿部氏はすでに釈放されており、26日午前には会見で謝罪。阿部氏は、「娘も高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆様、温かく見守っていただければ幸いです」と述べた。また会見では、「殴る蹴るなどといった事実はございません」「（阿部氏との）大掛かりなけんかは初めてのこと」などを伝える長女からの手紙も読み上げられた。