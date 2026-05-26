ヒコロヒー、新宿・歌舞伎町に“ビストロ”を開店していた 行きつけの店の緊急事態に「ほんなら、買います」
お笑い芸人のヒコロヒーが25日深夜放送のテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜 深2：17）に出演。新宿・歌舞伎町にビストロを開店したことを明かした。
【写真】「誰かと」「とんでもなく可愛い過ぎる！」“ガーリー”なヒコロヒー
同番組は、MEGUMIがBarのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。この日ヒコロヒーは、お笑いコンビ・シソンヌ長谷川忍とともに出演した。
MEGUMIから「歌舞伎町にBarを始めた…？」と問われると、ヒコロヒーは歌舞伎町のお店を購入したことを告白。その店はもともと行きつけだったというが、店主が急逝してしまったという。店主の妻から店を売りに出すことを聞いたヒコロヒーは、「ほんなら、買います」と即決。ただ何をしていいのか分からず、一年近く「カラのお金だけ払い続けて…」とカラ家賃が続いたと振り返った。
また店の入っているビルについては「6階とか…めっちゃ風俗なんですよ。きれいな風俗で」と明かし、MEGUMIも「歌舞伎町やってるわね」と感心した。現在はすでに営業を開始したといい、「天才のシェフがおいしいご飯を作ってくれて。ビストロみたいな感じになりました。まわりまわって」と語り、MEGUMIは「すてき！行きたい！」と興味津々の様子だった。
【写真】「誰かと」「とんでもなく可愛い過ぎる！」“ガーリー”なヒコロヒー
同番組は、MEGUMIがBarのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。この日ヒコロヒーは、お笑いコンビ・シソンヌ長谷川忍とともに出演した。
MEGUMIから「歌舞伎町にBarを始めた…？」と問われると、ヒコロヒーは歌舞伎町のお店を購入したことを告白。その店はもともと行きつけだったというが、店主が急逝してしまったという。店主の妻から店を売りに出すことを聞いたヒコロヒーは、「ほんなら、買います」と即決。ただ何をしていいのか分からず、一年近く「カラのお金だけ払い続けて…」とカラ家賃が続いたと振り返った。
また店の入っているビルについては「6階とか…めっちゃ風俗なんですよ。きれいな風俗で」と明かし、MEGUMIも「歌舞伎町やってるわね」と感心した。現在はすでに営業を開始したといい、「天才のシェフがおいしいご飯を作ってくれて。ビストロみたいな感じになりました。まわりまわって」と語り、MEGUMIは「すてき！行きたい！」と興味津々の様子だった。