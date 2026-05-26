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思春期の子育てアドバイザーが解説！夫と娘の板挟みを救う「上手に間に挟まれる」驚きの解決策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【受験崩壊】父の正論が娘を追い詰める理由」と題した動画を公開した。動画では、受験期の娘と過干渉な父親の間で板挟みになり苦しむ母親に向け、家庭崩壊を防ぐための具体的な立ち回りと、子どもとの正しい向き合い方が解説されている。



動画の冒頭では、現実主義で過干渉な夫と、塾を拒否し勉強に疲弊している中学2年生の娘の間で悩む母親からの相談を紹介。道山氏はこの状況を「パートナーと子どもがぶつかる問題は、本当に子育てをしていく上でよくある」と指摘する。そのうえで、母親が「どちらかの味方になるのは絶対にやめてください」と警鐘を鳴らした。



道山氏によれば、母親が父親の味方をすれば娘は「守ってくれない」と不信感を抱き、逆に娘の味方をすれば夫婦関係が悪化してしまうという。解決策として、「上手に2人の間に挟まれてあげるのがいい」と語り、父親の厳しい言葉は噛み砕いて娘に伝え、娘の不満には共感するというスタンスを推奨した。また、父親が過干渉で関係改善が困難な場合は、無理に父娘関係の修復を試みるのではなく、母親自身が娘の要求をできるだけ聞き、2人の関係性を深めることに注力すべきだとアドバイスを送る。



さらに動画の終盤では、娘が父親の不満を漏らした際の対応についても言及。「確かにそれは辛いね」と共感しつつも、母親が同調して一緒に悪口を言ってはいけないと釘を刺した。反対に、父親が娘のためにしてくれた自転車の修理など、些細な行動をさりげなく伝えることで、父親に対する印象を少しずつ良くしていくアプローチを提案している。



受験というプレッシャーの中で生じやすい親子のすれ違い。道山氏の解説は、家庭内の潤滑油となるべき母親の役割を明確に示し、同じような悩みを抱える保護者にとって現状を打破する重要なヒントとなりそうだ。