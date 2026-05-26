◆米大リーグ ホワイトソックス３―１ツインズ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・一塁」でフル出場し、初回に１打席目に１８号同点ソロを放った。この日メジャーに初昇格した西田陸浮内野手（２５）も「９番・右翼」でスタメン出場し、２打席目にメジャー初安打を放つなど攻守で躍動した。

いきなり快音を響かせた。０―１で１点を追う初回１死走者なしの村上の１打席目。ツインズ先発右腕・マシューズの内角９７・５マイル（約１５６・９キロ）直球に反応すると、打球速度１０５・７マイル（約１７０・１キロ）、打球角度４１度と高々上がった飛球で１８号同点ソロを右翼席に運んだ。飛距離は３７５フィート（約１１４メートル）だった。３試合、１２打席ぶりの安打が、待望の一発となり、この時点で本塁打数がリーグ単独トップに浮上した。

同点の２回には、西田が２死一、二塁で右前安打を本塁へレーザービームともいえるような好送球でタッチアウト。勝ち越しを防ぐファインプレーを見せると、直後の２回裏にロモが５号勝ち越し２ラン。本拠地が大きく盛り上がる中迎えた西田の１打席目は空振り三振に倒れた。だが、２点をリードした４回２死走者なしの２打席目に、メジャー初安打となる中前安打。本拠地は総立ちになって祝福した。

村上は２打席目以降は空振り三振、一ゴロ、左邪飛に倒れて４打数１安打１打点。西田は本職は二塁ながら右翼の守備も無難にこなし、３打席目は投ゴロに倒れて３打数１安打だった。

１６日（同１７日）の本拠地・カブス戦で、メジャー移籍後初となる１試合２本塁打を放った村上。１６、１７号を２打席連続で放ち、一気にジャッジ（ヤンキース）を抜いてア・リーグ本塁打単独トップに浮上した。その後は７試合連続で本塁打なし。前日２４日（同２５日）にはジャッジ（ヤンキース）がサヨナラ弾で１７号を放ち、追いつかれていた。

東北高（宮城）からマウント・フッド・コミュニティー大に留学し、オレゴン大に編入して、２３年７月のドラフト会議でホワイトソックスから１１巡目（全体３２９位）指名を受けた異例の経歴を持つ西田は、この日メジャーに初昇格し、背番号「５１」でデビュー。身長１６８センチと現役メジャーリーガーではアルテューベ（アストロズ）らと並んで最も低いが、しかりと存在感を示した。

◆西田 陸浮（にしだ・りくう）２００１年５月６日、大阪生まれ。２５歳。北大阪ボーイズから東北高に進学し、１年秋から公式戦出場も甲子園出場はなし。マウント・フッド・コミュニティー大に進学し、１年目から３６試合で大学新記録の３３盗塁。オレゴン大に編入し、２３年７月のドラフトでＷソックスから１１巡目（全体３２９位）を受けた。マイナーでは通算３０６試合で２本塁打、９３打点、打率２割９分、１１０盗塁。１６８センチ、６８キロ。右投左打。