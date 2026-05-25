「心配ない」激震が走った三笘薫のW杯落選、日本代表FWがそう強調した理由
５月25日、日本代表が北中米ワールドカップに向けて、千葉県内で始動した。
周知の通り、その中にエース格だった三笘薫の姿はない。９日のウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷し、無念の落選となったからだ。
これまで、崩しの急先鋒として躍動してきた28歳が欠場する影響は計り知れない――。日本に激震が走った。
そんななか、25日の練習後の取材で、FWの小川航基が三笘の不在に言及。全体の力でカバーできると強調した。
「違う強さを持つ選手がたくさんいますし、そういう違う各々のストロングポイントを出していけば、僕らは総合力もありますし、心配ないかなと思います」
これまでも怪我人が出るたびに、新たな戦力が台頭してきた森保ジャパン。ブライトンMFの穴は小さくないが、日本の総合力を見せる時だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界騒然！「お願いだからAIだと言ってくれ」
周知の通り、その中にエース格だった三笘薫の姿はない。９日のウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷し、無念の落選となったからだ。
これまで、崩しの急先鋒として躍動してきた28歳が欠場する影響は計り知れない――。日本に激震が走った。
そんななか、25日の練習後の取材で、FWの小川航基が三笘の不在に言及。全体の力でカバーできると強調した。
「違う強さを持つ選手がたくさんいますし、そういう違う各々のストロングポイントを出していけば、僕らは総合力もありますし、心配ないかなと思います」
これまでも怪我人が出るたびに、新たな戦力が台頭してきた森保ジャパン。ブライトンMFの穴は小さくないが、日本の総合力を見せる時だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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