ホ軍の番記者が関係者の絶賛コメントを紹介

ホワイトソックスの西田陸浮内野手が、あす25日（日本時間26日）にメジャー初昇格を果たす見通しとなり、球団関係者からの絶賛の声が改めて注目を集めている。選手としての能力だけでなく、周囲を明るくする人間性が高く評価されており、球団内で「最高の選手の1人」とまで称されている。

MLB公式サイトでホワイトソックス番を務めるスコット・マーキン記者は21日（同22日）に「ホワイトソックス有望株の『趣味』が野球であれば、彼の仕事は何？」との見出しで記事を公開した。その中で、球団のライアン・フラー打撃ダイレクターが西田の打撃について言及している。

「彼を見ると、自分がどんな選手か理解していることがわかる。リクウはとてもユニークな能力の持ち主。どんな形でも出塁しようとする。自分はどんな選手か理解しているし、どうやったら出塁できるかわかっているんだ」。自身の強みを客観視できる能力を称賛した。実際に、日本時間25日終了時点で2Aと3A合わせて出塁率.449という驚異的な数字を残している。

さらに、グラウンド外での人間性も手放しで称えられている。球団のポール・ジャニッシュ育成ダイレクターは西田について「球界で最も印象的な性格の持ち主」と表現した。また、フラー打撃ダイレクターも「野球を離れると（西田は）奥さんや事業、野球、そして球場外で付き合いのある友人について話すのが好きだ。彼は本当にユニークな男だ。彼と一緒に時間を過ごせばいつだって、球場内外で彼がもたらしてくれるものに本当に感謝の念を抱くよ」と、人柄を絶賛した。

「彼は毎日活気をもたらしてくれる。クラブハウス、そしてベンチを盛り上げてくれる。常に誰かに何かを話しているし、クラブハウスをいい雰囲気にしてくれるんだ」

マーキン記者は昇格が報じられた後の24日（同25日）にも、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。ジャニッシュ氏が「彼は私たちの球団にいる最高の選手の1人。いい意味で彼は人を巻き込む力がある。彼の周りにいる選手は上達するし、彼の所属するチームは勝利する。リクウをどれだけ高く評価しているか、言葉では言い表せない」と最大級の賛辞を送ったことを紹介している。確かな技術と明るいキャラクターを武器に、いよいよメジャーの舞台へ挑む。（Full-Count編集部）