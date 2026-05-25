「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。「保有日本株ポートフォリオ」を初公開し、その総額が１０８億４１８２万７７００円にのぼることを明かした。

かつて「給与明細公開動画」でもＳＮＳを騒がせた西村社長による、待望の資産公開系コンテンツ第２弾。今回、動画内で白日の下にさらされたのは、リアルな１００億円超の資産内訳だ。

保有銘柄は「５大総合商社株」が中心。投資の神様ウォーレン・バフェット氏が商社株への投資を公表する以前から保有していたといい「初心者に個別株を勧めるなら、５大商社をバランスよく買うのも良い」と独自の投資論を展開した。

さらに驚くべきはその配当収入だ。年間配当は約３億円、税引き後でも「毎月約２０００万円規模」が転がり込んでくる計算になるという。極貧の幼少期から這い上がり、１００億円超の資産を築き上げた“昭和型成り上がり社長”は「株ほど手堅いものはない」と断言する。

新ＮＩＳＡの開始などで投資への関心が高まる中、現役経営者がガチの保有株を具体的に公開するのは極めて異例。西村社長は「皆さんもぜひ株式投資に興味を持ってもらえれば」と呼びかけており、ケタ外れな“億万長者”の告白はネット上で大きな反響を呼びそうだ。