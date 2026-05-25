保護された子猫たちの部屋に、先住猫ちゃんがやってきて…？初対面とは思えないその後の展開が反響を呼んでいます。

話題の動画の再生回数は78万回を超え「穏やかで面倒を見てくれるネコちゃんだから、安心ですね」「子猫たちはどうしてワラワラ近寄って行くのだろう」「どこに行っても付いて行くのかわいすぎる」といったコメントが集まっています。

【動画：５匹の保護子猫と初対面した先住猫→まわりを囲まれてしまい…予想外な『はじめましての光景』】

子猫たちと初対面

YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」に投稿されたのは、先住猫と保護子猫たちの初対面の様子です。保護した5匹の子猫たちがいる部屋に、先住猫の「むぎ」くんがやってきました。

猫は縄張り意識が強い動物のため、知らない猫に対して威嚇やけんかをしてしまうこともありますが、むぎくんは子猫たちと初対面であるにもかかわらず、においをくんくんとかぐだけだったそうです。

後ろをついて回る子猫たち

とても穏やかな性格だというむぎくんに対して、投稿者さんもはじめから心配はしていなかったといいます。

子猫部屋をチェックするように歩くむぎくんの後ろを、子猫たちがいつもついて歩いており、中にはむぎくんのしっぽに触ろうとする元気な子猫の姿もあったのだそうです。

しかし、そんな子猫たちの猛烈なアプローチから逃げるように、むぎくんは家具の上に乗ってしまったとのことです。子猫たちはなんだかつまらなそうにしていたそうですが、むぎくんが下に降りてくると、あっという間にまた子猫たちに囲まれてしまいました。

マイペースな姿が人気の秘密？

子猫に囲まれながらドアを見つめるむぎくんの姿は、まるで「もう出して」と言っているかのようだったそうです。

子猫に関心がなさそうなマイペースな態度が、逆に安心感を与えて好かれる理由なのかもしれません。最終的には、子猫たちの凄まじいパワーにすっかりタジタジになってしまったとのことです。

動画には「子猫たちに囲まれて、ドア見つめてる姿が可愛い？切ない？開けてくれ～って言ってるみたい」「最初からこんなに寄ってくるなんて、どんな癒しオーラ出してるのさ」「ちょっとなんとかしてくださいって感じでこっち見るのがいい」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。