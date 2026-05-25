今日25日(月)は、広い範囲で前日よりも気温が上昇するでしょう。東海から西の地域は30℃以上の真夏日の地点が増加し、関東や北陸、東北も内陸を中心に30℃に迫る所がありそうです。暑さ対策を心掛けてください。

日差しの力で気温上昇

今日25日(月)の日中は、広い範囲で晴れるでしょう。日差しの力で、気温がグンと上がってきます。



最高気温は、昨日24日と比べて高い所が多くなりそうです。沖縄では、石垣島など八重山地方で30℃を超えるでしょう。熱中症のリスクが高まることが予想され、熱中症警戒アラートが発表されています(今季全国で初)。九州から近畿、東海にかけても、30℃以上の真夏日の地点が増えるでしょう。甲信の一部でも真夏日となり、関東や北陸、東北の内陸も30℃に迫る所がありそうです。





21日頃から昨日24日にかけて、全般に気温の上昇が抑えられ、東北や関東などヒンヤリした地域も。今日は、一転して暑くなりますので、体調を崩さないよう十分な注意が必要です。屋外での作業やスポーツなどは無理をせず、こまめに水分や休憩をとるようにしてください。

暑さに負けない体づくりを

気象庁が21日に発表した最新の1か月予報によると、これから6月の中頃にかけて全国的に気温が平年を上回り、暑い日が多くなりそうです。

無理のない範囲で、体を暑さに慣らすこと(暑熱順化)を意識していくことが大切です。

個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかります。本格的に暑さが増す前から、暑熱順化のための活動を始めましょう。



・ウォーキングやジョギング

帰宅時にひと駅分歩く、外出時にできるだけ階段を使用するなど、少し汗をかくような動きをしましょう。目安としては、ウォーキングの場合の時間は1回30分、ジョギングの場合の時間は1回15分、頻度は週5日程度です。



・サイクリング

通勤や買い物など、日常の中で取り入れやすいのがサイクリングです。目安としては、時間は1回30分、頻度は週3回程度です。



・筋トレやストレッチ

室内では、筋トレやストレッチなどで軽く汗をかくことができます。ただ、室内の温度や湿度には十分注意して、暑くなりすぎたり、水分や塩分が不足したりしないようにしましょう。目安としては、時間は1回30分、頻度は週5回〜毎日程度です。



・入浴

シャワーのみで済ませず、湯舟にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後には十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくとよさそうです。目安としては、入浴の頻度は2日に1回程度です。



暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。そのような場合は無理をせず、こまめな水分補給や涼しい場所での休憩などで熱中症を予防しましょう。