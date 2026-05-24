俳優の松田悟志さんがXを更新。MBS・TBS系バラエティ番組「プレバト！！」の5月21日放送回に出演した松田さんが、色鉛筆で描いた絵の出来栄えを競う番組内企画「色えんぴつコンクール」で満点優勝を果たした絵を披露している。



【写真】「一瞬で惹きつけられる」まるで本物…食欲そそる色鉛筆画

この日のお題は「一番好きな人気チェーン店の一番好きな料理」。松田さんはしゃぶしゃぶ店「しゃぶ葉」のしゃぶしゃぶをお題に選んだ。



松田さんは「『プレバト‼︎』色鉛筆コンクール、やっと、やっ……と！ 優勝することができました」と興奮混じりに報告し、チャンピオンに輝いた色鉛筆画の写真をアップ。松田さんの作品には、鍋の半分で分けられた2色のスープのグラデーションや菜箸で掴まれた肉のみずみずしい質感がリアルに描かれている。



松田さんは「本当にずっと追い求めて来た『色鉛筆』カテゴリーでの優勝だったのでむちゃくちゃ嬉しいです」と続け、喜びをあらわに。



SNSでは「リアルで美味しそうに描かれて素敵でした」「肉の質感、一瞬で惹きつけられるリアル感、素晴らしい絵」「満点優勝おめでとうございます」「色鉛筆でここまで描かれるなんて…感動です！」「ホント多才でいらっしゃる！！」「思わずしゃぶ葉行きたくなった！」などのコメントがあった。



松田さんは1978年12月16日生まれ、大阪府出身。1999年にジュノン・スーパーボーイ・コンテストに出場。2002年に「仮面ライダー龍騎」で仮面ライダーナイトに変身する秋山蓮を演じ、人気を集める。主な出演作に、日本テレビ「ごくせん」やテレビ東京「ケータイ捜査官7」、大河ドラマ「龍馬伝」、連続テレビ小説「てっぱん」などがある。