タレントのマツコ・デラックスが、２４日放送の「週刊さんまとマツコ」（ＴＢＳ系）に出演。休養中に受けた衝撃的なメールを明かした。

首の手術のため休養していたマツコは、完全復活を遂げた。しかし、進行役の平成ノブシコブシ・吉村崇が何事もなく番組を進行させようとすると、マツコは「おかえりとかねぇのか」とチクり。

吉村は「おかえりのくだりは台本に書いておりません」と言い訳したが、マツコは「（衣装を）全身ピンクにしてきたのに」とアピールが止まらなかった。

そんなマツコを見て、明石家さんまは「ニュースによっちゃ『痩せた』とか『げっそり』とか書かれていたのに、なんにも痩せてない」という。

するとマツコは「あのね、ニュースでいうと、１番ひどいメールを送ってきたのはコイツだから」と吉村を指さし「『ニュースで首もげたって聞いたんですけど』って（送ってきた）」と明かした。

吉村は「話題になったんですよ。首もげたらしいよって」というが、これにはさんまも「もげるってどういうことやねん」とびっくり。

これを見てマツコは「やっぱり吉村っておもしろいなと思った」と笑顔だった。