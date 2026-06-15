マツコ・デラックスが15日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。カスタマーセンターを巡る惨状について私見を述べた。番組では、カスタマーセンターに電話してもたらい回しにされるなどの状況が頻発していると伝えた。マツコはカスタマーセンターの窓口として最近増加傾向にあるAIチャットについて「分からなくていろいろたどって困るからさ。ヘルプっていうところ押して。それでいろ