タレントの有吉弘行とマツコ・デラックスが１２日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。マツコがホテル宿泊の際の“怪行動”を明かした。この日のトークコーナーで「やらなくていいのに、ついやっちゃうこと」の話題になり、「ホテルのチェックアウト時に部屋をきれいにしてしまう」という例があがると「ホテルに入った時にさ。人がいないかどうか確認する？」と有吉に問いかけたマツコ。