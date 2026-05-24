『うちの弟どもがすみません』大空直美、増田俊樹の“舌打ち”に注意喚起「耐性はありますか？」
テレビアニメ『うちの弟どもがすみません』（7月3日スタート、TOKYO MXほか、毎週金曜 深0：00）先行上映イベントが24日、都内で行われ、主人公・成田糸役の大空直美、長男・源役の増田俊樹、次男・洛役の八代拓、三男・柊役の小野賢章、四男・類役の寺澤百花ら成田家のきょうだいを演じるメインキャスト5人が登壇した。
【写真】舞台上で公開謝罪する『うちの弟どもがすみません』成田家キャスト陣
この日、第2弾PVが初公開され、それを受けてキャスト陣が本作の見どころを語り合った。大空は「糸ちゃんの目線で見たときに、こういう状況になったらどうなっちゃうんだろうっていうワクワクの幕開けという感じなので、一緒に楽しんでいただけたら」と成田家の一員になるところから始まる本編の楽しみ方を伝えつつ、続けて「でも最初、ちょっと…ちょっと、あれ、だよ？」と濁しばがら冒頭は順調にいくわけではないことを匂わせた。
そしてPVでも映った増田演じる源の“舌打ち”の話題に。大空は「ちょっとびっくりしちゃうかもしれないけど」と苦笑い。「リアリティのある『チッ』に耐性はありますか？」と呼びかける場面も。
最後には、増田が「我々が作ったアニメーション、本当に心温まる作品になっていまして、家族というものを改めて大切にしようという思いがすごく芽生えました」とし、「2クールの長い長い僕たち家族の歩みはスタートからキュンキュンとドキドキと温かさが押し寄せてくる。舌打ちも来ます」とユーモアをまじえあいさつし、笑いを誘っていた。
本作は、『別冊マーガレット』（集英社）にて連載中のオザキアキラ氏による累計発行部数280万部を突破した大人気漫画が原作。母の再婚により、個性的な4人の弟たちの「姉」になった主人公・糸が、ひとつ屋根の下で共同生活を繰り広げる。
監督は数々のテレビアニメのヒットシリーズを手掛けてきた難波日登志氏、シリーズ構成は清水恵氏、アニメーション制作はLay-duceが務め、原作の持つスイートでハートフルな世界観を鮮やかに映像化する。
【写真】舞台上で公開謝罪する『うちの弟どもがすみません』成田家キャスト陣
この日、第2弾PVが初公開され、それを受けてキャスト陣が本作の見どころを語り合った。大空は「糸ちゃんの目線で見たときに、こういう状況になったらどうなっちゃうんだろうっていうワクワクの幕開けという感じなので、一緒に楽しんでいただけたら」と成田家の一員になるところから始まる本編の楽しみ方を伝えつつ、続けて「でも最初、ちょっと…ちょっと、あれ、だよ？」と濁しばがら冒頭は順調にいくわけではないことを匂わせた。
最後には、増田が「我々が作ったアニメーション、本当に心温まる作品になっていまして、家族というものを改めて大切にしようという思いがすごく芽生えました」とし、「2クールの長い長い僕たち家族の歩みはスタートからキュンキュンとドキドキと温かさが押し寄せてくる。舌打ちも来ます」とユーモアをまじえあいさつし、笑いを誘っていた。
本作は、『別冊マーガレット』（集英社）にて連載中のオザキアキラ氏による累計発行部数280万部を突破した大人気漫画が原作。母の再婚により、個性的な4人の弟たちの「姉」になった主人公・糸が、ひとつ屋根の下で共同生活を繰り広げる。
監督は数々のテレビアニメのヒットシリーズを手掛けてきた難波日登志氏、シリーズ構成は清水恵氏、アニメーション制作はLay-duceが務め、原作の持つスイートでハートフルな世界観を鮮やかに映像化する。
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