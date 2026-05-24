水戸vs川崎F スタメン発表
[5.24 J1百年構想リーグ EAST第18節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 8 加藤千尋
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 10 渡邉新太
FW 11 鳥海芳樹
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 5 井上聖也
MF 15 長尾優斗
MF 33 安藤晃希
MF 39 山本隼大
FW 9 根本凌
FW 20 パトリッキ
FW 29 多田圭佑
監督
樹森大介
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 山口瑠伊
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 30 野田裕人
DF 32 林駿佑
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 20 持山匡佑
FW 23 マルシーニョ
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 8 加藤千尋
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 10 渡邉新太
FW 11 鳥海芳樹
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 5 井上聖也
MF 33 安藤晃希
MF 39 山本隼大
FW 9 根本凌
FW 20 パトリッキ
FW 29 多田圭佑
監督
樹森大介
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 山口瑠伊
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 30 野田裕人
DF 32 林駿佑
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 20 持山匡佑
FW 23 マルシーニョ
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利