日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２４日に放送され、長嶋一茂が妻に言われた衝撃のひと言を明かした。

同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は「熟成」のゲンバとして３人はまず東京・中目黒のスイーツ店を訪れた。

注文したスイーツを待っている間にトークは４月に銀座にある和スイーツ店を紹介した放送回について発展。隣のテーブルにいた一般女性が食べていたのは７７００年のかき氷セット。一茂は「７０００円のかき氷なんて聞いたことないよね。ママとオンエアを見ていて…俺が隣の方にごちそうしようとしたんだけど７０００円だと聞いてごちそうしないっていう下りがあったんだけど、『パパって本当ケチね』って言われた」という。「『パパ、７０００円ぐらい出せないの、隣の子に？』って怒られちゃった」とシュンとした。

それでも「だからまた行かなきゃならない。アレもう一回！」とスタッフに再訪をリクエストしていた。