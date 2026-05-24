芸能界屈指のポケモンファンとしても有名な山本美月さん

■ヤクルト 6ー0 DeNA（23日・横浜）

人気美女が放つオーラに魅了されるファンが続出した。俳優の山本美月さんが23日、横浜スタジアムで行われたDeNA-ヤクルト戦のセレモニアルピッチに登場。髪をポニーテールに束ね、豪快フォームから一球を投じた山本さんに「めちゃくちゃ可愛い」「一生推せる最高の女神」と反響が相次いだ。

「ポケモンベースボールフェスタ2026」として開催された一戦。DeNAのユニホームにショートパンツを合わせた山本さんは、ピカチュウとともにマウンドに登場した。ポケモンを捕獲する“モンスターボール”仕様の特別球で記念の一投。異なるボールで2度チャレンジするも、いずれもバウンドし、コロコロと転がって捕手のミットに収まった。

ノーバウンド投球とはならず、山本さんは「きゃあー」としゃがみ込み悔しい仕草を見せた。ただ、最後まで笑顔で球場を盛り上げた人気俳優に、スタンドは拍手喝采。登板後、山本さんは「すごく緊張したんですけど、ピカチュウたちに力をもらいながら投げることができたかなと思います」と大役を振り返った。

この山本さんのマウンド姿に多くのファンが虜になった。SNS上には「最高すぎて胸熱」「リアクションもかわいい」「異次元の可愛さで尊すぎる」「神じゃない？」「リアクションも含めて全部好きだった」「次はノーバン投球リベンジ応援させて」などのコメントが寄せられていた。

34歳の山本さんは、2009年に雑誌「CanCam」の専属モデルとしてデビューし、2011年から俳優業をスタート。数々のドラマや映画に出演し、芸能界屈指のポケモンファンとしても知られている。（Full-Count編集部）