¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û±©Æî¤¬¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼·âÇË¤ÇÇò²¦ºÂ£Ö£±¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËÆ±Ìç¤ÎÈÓÅÄº»Ìí¤ò»ØÌ¾
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×£²£³Æü¤Î°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ¹çÀ®µÇ°ÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤Î±©Æî¡Ê£²£±¡Ë¤¬¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï¤â¤È¤â¤È£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£´·î¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç±©Æî¤¬¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ó¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ¤È¿¡£¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡°äº¨±²´¬¤¯²¦ºÂÀï¤Ç¡¢±©Æî¤Ïº¸¥Ò¥¸¤Ë½¸ÃæË¤²Ð¤òÍá¤Ó¤ÆÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡££±£µÊ¬²á¤®¤Ë¤Ï¥¤¥¹¹¶·â¤«¤é¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÆüËÜ³¤¼°Îµ´¬¸Ç¤á¡Ë¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉµçÃÏ¤ÎÏ¢Â³¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿±©Æî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²È¯ÌÜ¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·µÕÅ¾¡£¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¥É¤ÈÆÀ°Õµ»¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂçÃÄÂÎ£×£×£Å¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿ºÇ¶¯³°¹ñ¿Í¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¡Ä°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¯¥½¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±©Æî¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¿¿¤Ã¹õ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¤Ç¤â£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î»þ´Ö¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿Ä©Àï¼Ô¤ËÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡£¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤¤¤Þ¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï£²¿Í¤À¤±¤É¤µ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Àï¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÓÅÄ¤Á¤ã¤ó¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÈÓÅÄº»Ìí¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ç£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Î¸«¤»¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬°ìÈÖ¸µµ¤½Ð¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È»ØÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈÓÅÄ¤âÂÐÀï¤ò¼õÂú¤·¤¿¤¿¤á¡¢£Ö£²Àï¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤ÎÆ±ÌçÂÐ·è¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£