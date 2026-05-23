『ドラえもん』しずかちゃんの誕生日にベトナム旅行へ！“強行スケジュール”で観光楽しむ

今年2月27日に公開された『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、興行収入40億円を突破する大ヒットを記録。

ドラえもんたちが地球の中心に最も近い海の底で大冒険を繰り広げていくドキドキワクワクのストーリーで、そのクライマックスのカギを握るのは、しずかちゃん。そんなしずかちゃんは、5月が誕生月だ。

しかも『ドラえもん』が大人気のベトナムでは、昨年『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が公開され、歴代最高興行収入＆動員数を記録。そして今年公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の上映が5月22日（金）からスタートした。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

これらを記念して、本日5月23日（土）、ベトナムを舞台にしずかちゃんの誕生月をお祝いする特別エピソード「プレゼントはベトナム旅行」が放送される。

これまで、「年越しはスペインで」「あの猫（こ）に会いタイ」など世界をテーマにしたスペシャルエピソードを放送してきた『ドラえもん』。本作は“世界のドラえもんシリーズ第3弾”となる。

◆大騒ぎのベトナム旅行が開幕！

いつかベトナムに行ってみたいというしずかちゃんの話を聞いたのび太は、誕生日プレゼントとしてベトナム旅行に連れて行ってあげると約束してしまう。

ところが、「どこでもドア」がまさかの修理中。「しずかちゃんがガッカリするだろうな」と切々とのび太に語られたドラえもんは、22世紀からドラミに来てもらい、ドラミのどこでもドアでベトナムへと向かうことに。

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まず4人が足を踏み入れたのは、ベトナムの首都・ハノイにあるホアンキエム湖。

ベトナムの民族衣裳である「アオザイ」を着たり、世界遺産を見たり、オシャレな街を散歩したり、美味しい料理を食べたり…とやりたいことが止まらないしずかちゃん。

するとドラミは「全部やりましょう！」と言って、持っていたガイドブックにアラームをセットする。

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早速「ほんやくコンニャク」の“バインミー味”をみんなで食べると、しずかちゃんとドラミは、レンタル衣裳店でアオザイに着がえ、世界遺産のハロン湾へ。続いてホーチミン、ダナンと強行スケジュールで観光を楽しむ4人だったが…。

人気の観光スポット・ホアンキエム湖や世界遺産のハロン湾、ドラゴンブリッジなどの名所が続々登場。さらに、ベトナムの民族衣装・アオザイを着ておしゃれしたしずかちゃんの姿や、ひみつ道具“ほんやくコンニャク バインミー味”も必見だ。

そして、「いつかベトナムのランタン祭りに行ってみたい」と話していたしずかちゃん。トラブルに巻き込まれるが…はたして、のび太たちはしずかちゃんをランタン祭りに連れていくことができるのか？